OGLASIO SE "BATUT" POVODOM EPIDEMIJE MAJMUNKSIH BOGINJA: Evo kakva je situacija u Srbiji, ova starosna grupa je najkritičnija

SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) je na sastanku održanom 14. avgusta 2024. godine proglasila da epidemija MPOX (majmunske boginje) predstavlja javnozdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja (PHEC), u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom (2005).

MPOX se prijavljuje u Kongu više od jedne decenije, a tokom tog perioda broj prijavljenih slučajeva se svake godine povećavao. Prošle godine je broj prijavljenih slučajeva značajno povećan, a u 2024. godini taj broj je do sada već premašio prošlogodišnji, sa više od 15.600 verovatnih i potvrđenih slučajeva i sa ukupno 537 smrtnih ishoda.

U 2023. godini se u Demokratskoj Republici Kongo pojavila nova linija 1b virusa MPOX, koja se prenosi uglavnom seksualnim putem. Ova linija virusa detektovana je i u zemljama susednim sa DR Kongom (Burundi, Kenija, Ruanda i Uganda), gde ranije nije bilo prijavljenih slučajeva, što predstavlja jedan od glavnih razloga za proglašenje epidemije MPOX javnozdravstvenom pretnjom od međunarodnog značaja.

Od početka nadžora 2022. godine do kraja jula 2024. godine u svetu je potvrđeno 99.176 slučajeva MPOX, uključujući 208 smrtnih ishoda, koje je prijavilo 116 zemalja.

Glavne epidemiološke karakteristike potvrđenih slučajeva MPOX u svetu na osnovu podataka Globalnog sistema nadžora nad MPOX Svetske zdravstvene organizacije od 1. januara 2022. do 30. juna 2024.

Globalno, 96,4% potvrđenih slučajeva su osobe muškog pola prosečne starosti 34 godine. Distribucija slučajeva po starosti i polu je stabilna tokom vremena, posebno van Afričkog regiona, s obzirom na to da osobe muškog pola starosti od 18 do 44 godine čine 79,4% prijavljenih slučajeva. Osobe starosti od 0 do 17 godina su bile zastupljene u 1,3% slučajeva.

U zemljama u kojima je dominantno zastupljena linija IIb deca su najmanje obolevala. Nasuprot tome, u endemskim zemljama kao što je Demokratska Republika Kongo, deca mlađa od 15 godina predstavljaju većinu prijavljenih slučajeva MPOX.

Prema načinu prenošenja, dominantan put prenošenja je seksualni kontakt (83,8%).

U Afričkom regionu načini prenosa uključuju i interhumani prenos drugim mehanizmima osim seksualnog kontakta, zatim bliske kontakte i izloženost obolelim životinjama.

Najčešći simptomi MPOX su bili: osip (88,5% slučajeva), zatim groznica (57,9%) i sistemski ili genitalni osip (54,8% i 49,5%, ponaosob). Približno polovina (51,9%) slučajeva, sa dostupnim informacijama o svom HIV statusu, prijavljena je kod osoba koje žive sa HIV-om.

Evropski region

U zemljama EU/EEA, zaključno sa 8. avgustom 2024. godine, potvrđena su 22.662 slučaja MPOX u 29 zemalja. Većina slučajeva (93%) je prijavljena tokom intenzivnog perioda cirkulacije u 2022. godini. Linija IIb je dominantna u globalnoj epidemiji, kao i u zemljama EU/EEA. Dana 15. avgusta 2024. prijavljen je jedan slučaj MPOX linije Ib u EU/EEA. Postoji verovatnoća pojave importovanih slučajeva MPOX linije Ib.

Republika Srbija

Nadzor nad MPOX u Republici Srbiji se sprovodi od 2022. godine, u skladu sa Stručno- metodološkim uputstvom za sprovođenje nadžora nad majmunskim boginjama, sa ciljem da se brzo identifikuju slučajevi, klasteri (grupisanje obolelih) i izvor infekcije kako bi se obezbedilo optimalno lečenje, izolacija slučajeva, identifikovanje kontakata i njihov nadžor, kao i u cilju primene mera za sprečavanja i suzbijanja infekcije.

U 2022. godini u Republici Srbiji su laboratorijski potvrđena 43 slučaja obolevanja od MPOX. Kod tri osobe je sprovedeno bolničko lečenje, dok su ostali lečeni ambulantno. Obolele osobe su bile starosti između 20 i 54 godine. Kod 18 (41,9%) obolelih se radilo o zaražavanju tokom boravka u inostranstvu.

U 2023. i 2024. godini nije prijavljen nijedan slučaj MPOX u Srbiji.

Putevi prenošenja

MPOX se može preneti direktnim kontaktom sa zaraženim osobama (kontaktom sa telesnim tečnostima, lezijama na koži ili sluzokoži), kapljičnim putem i indirektno preko kontaminiranih predmeta.

Virus dospeva u organizam kroz lezija na koži, preko sluzokože (npr. oralne, faringealne, očne, genitalne, anorektalne), kao i putem respiratornog trakta.

Prenošenje MPOX sa životinja na čoveka može nastati ugrizom ili ogrebotinama zaraženih životinja ili tokom aktivnosti kao što su lov, hvatanje životinja u zamke i slično.

