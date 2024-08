VESIĆ PORUČUJE: EU ima jasan i konkretan ekonomski interes za saradnju sa Srbijom

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će se u projekat Jadar ući sa evropskim partnerima i da će više od 85 odsto rude ostajati u Srbiji.

FOTO TANJUG/ JOVAN NIKOLIĆ

On je u interviju za časopis Diplomacy & Commerce rekao da će se praviti lanac fabrika koje treba da prerađuju rudu u gotove proizvode kao što su baterije, fabrike automobila, ali da će se obezbeđivati i značajan deo sirovine za evropsku auto-industriju.

-To je u skladu sa politikom Evrope, da se sva nalazišta koja se nalaze na teritoriji Evrope koriste od strane evropske kompanije - rekao je Vesić.

Ministar je naveo i da je ovo prvi put da EU ima jasan i konkretan ekonomski interes za saradnju sa Srbijom i da misli da je Srbija sa time suštinski ušla u EU.

- Kad će se to formalno desiti, to će biti u narednim godinama, mi ćemo inače biti prva zemlja koja će ući, verovatno uz Crnu Goru sa zapadnog Balkana, ali to je za naš istorijski dogovor - rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, za naše građane i građanke je važno da znaju da će, pošto se sada radi studija procena uticaja na životnu sredinu, osim naših institucija, učestvovati i najbolji evropski instituti i da će se to raditi uz pomoć partnera iz Nemačke, koji u tome imaju ogromno iskustvo.

- Biće primenjeni najviši evropski standardi koji inače važe u svakoj drugoj zemlji EU i možemo sa sigurnošću da kažemo da će projekat biti ekološki prihvatljiv - smatra Vesić.

Dodaje i da za građane to znači skoro 20.000 novih radnih mesta, direktno ili indirektno, a biće i bolje plate, što znači oko otprilike šest milijardi u investicijama.

- Nama su prošle godine investicije bile 4,5 milijardi, ove godine su u prvih tri do šest meseci 2,3 milijarde. To je za nas ogromna dobit, povećanje domaćeg bruto proizvoda, veće plate i veće penzije - kazao je Vesić.

Prema njegovim rečima, projekat Jadar će značiti novi život za Srbiju i naša zemlja će na ovaj način imati mnogo veći BDP.

- To što ćemo mi dobiti od ovog projekta će biti ravno recimo koliko neki naš sused dobija od turizma. Bićemo razvijenija zemlja sa boljim platama i boljim životom - naglasio je on.

Ministar je dodao i da je oko ovog projekta bilo mnogo neistina koje su plasirane u javnost, kao i da je taj projekat postao deo političke borbe.

- Kada nešto postane deo političke borbe, tada se očigledno koriste sva sredstva. Mi hoćemo ovo da vratimo u ono što jeste, a to je da se priča o svim posledicama po životnu sredinu i budite sigurni da će naši evropski partneri, pre svega iz Nemačke, biti aktivni u tome, jer je ovo sada njihov projekat koliko i naš i sasvim sigurno nećemo dozvoliti da se u Evropi ne poštuju svi standardi koje ima Srbija i EU - rekao je Vesić.

Kako je objasnio, građani će biti upoznati.

Sama studija i usvajanje studije, po našem zakonu podrazumeva javnu raspravu, učešće javnosti, tako da će svi imati priliku da kažu ono šta misle.

- Siguran sam da će posle toga neki ljudi koji su možda podlegli nekakvim insinuacijama razumeti šta se sve dešava i kako će to biti - rekao je Vesić.

Ministar je najavio i da će krajem ovog meseca biti završena brza pruga Novi Sad - Subotica i da ostaju da se rade još stanične zgrade, precizirajući da će do kraja avgusta biti gotova subotička zgrada, dok je novosadska završena, a da je nova stanica u Vrbasu pri kraju.

Vesić je naveo i da na potezu ove brze pruge imaju tri nove stanice, Vrbas i nova stanica koja je između Malog Iđoša i Lovćenca.

- Subotička i novosadska stanica se rekonstruišu, novosadska je posebno bila zahtevna, jer je pod zaštitom - rekao je ministar.

On je naglasio i da nam za saobraćaj do Subotice trebaju novi vozovi.

Kad je Vojvodina u pitanju, radiće se još četiri regionalne pruge i kako procenjuje Vesić, radovi će početi do kraja godine jer su projekti završeni.

- Očekujemo da do 2026. godine završimo 50 kilometara Vojvođanskog smajlija. Istovremeno ćemo krenuti da radimo auto-put Subotica - Novi Sad prema Srbobanu i prema Vrbasu, jer Smajli je istovremeno obilaznica oko Vrbasa i ono otvara industrijsku zonu u Vrbasu. Tako da Vrbas dobija obilaznicu, otvaranje industrijske zone, nalazi se na brzoj saobraćajnici, dobija rekonstruisanu prugu prema Somboru i dobija brzu prugu - zaključio je Vesić.

(Tanjug)

