SAHARSKI PESAK I PRAŠINA STIŽU U SRBIJU: Bićemo na udaru prljave kiše, evo kad dolazi veliko nevreme

NASTAVLjA se toplotni talas u Srbiji, prvi ove sezone, pa je i vreme veoma toplo. Iako visoke, ovakve temperature nisu neuobičajane za ovo doba godine u Srbiji. Inače, ovog poslepodneva temperature u Srbiji dostižu i 34°C, u Beogradu je 32°C.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U većem delu zemlje ima i sunca i oblaka

Inače, jug i istok Evrope i naše područje pod uticajem su veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, a sever, zapad i jugozapad pod uticajem osetno svežije sa Atlantika.

Sve to dovodi do oštre frontalne zone na dodiru ovih dveju potpuno suprotinih vazdušnih masa, pa od Španije preko Alpa i centralne Evrope do Panonske nizije dolazi do stvaranja vrlo snažnih grmljavinskih oluja i nepogoda.

Duva umeren, u Vojvodini i pojačan zapadni vetar

Kasnije posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima i na jugozapadu Srbije može biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a tokom noći i u Vojvodini - navodi se u prognozi meteorologa amatera Đorđa Đurića.

U ponedeljak se preko Panonske nizije sa severnog Jadrana očekuje premeštanja ciklona, a on će u sklopu snažnog jugozapadnog visinskog strujanja i dalje uslovljavati priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Maksimalna temperatura u ponedeljak biće do 35°C, u Beogradu do 33-34°C, a malo ugodnije biće kao i danas na severu Vojvodine.

Inače, na severu Vojvodine tokom ponedeljka povremeno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom, kojih lokalno pre podne može biti i na severu i istoku Srbije.

Nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom nastaviće se i tokom utorka i srede na severu i na zapadu Srbije, uz nešto svežije vreme, dok će na jugu i na istoku biti i dalje veoma toplo, pa će se i maksimalne temperature u utorak kretati od 24°C na severu i zapadu do 34°C na jugu i istoku Srbije, a u sredu u svim predelima ispod 30°C.

Stiže pesak iz Sahare

Kako nam početak sedmice donosi premeštanje ciklona sa severnog Jadrana preko Panonske nizije, očekuju se i veoma izražena jugozapadna visinska strujanja.

Osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike u sklopu jugozapadne visinske struje doći će i čestice pustinjskog peska iz Sahare, koje će vetar iznad Sahare visoko podići u atmosferu, a potom visinske struje će ove čestice transportovati preko Mediterana, Sicilije i juga Grčke i Italije do našeg područja i Srbije.

Reč je o potpuno prirodnoj pojavi, retkoj u ovom delu godine i ona je karakteristična za zimske i prolećne meseci, kao i tokom jeseni, a najređe tokom leta.

S obzirom na to da će narednih dana u delovima Srbije biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, padavine će sadržati čestice pustinjskog peska i prašine, pa će padavine biti prljave, a što može biti vidljivo najviše na vozilima.

Zbog prisustva čestice pustinjskog peska i prašine iz Sahare, atmosfere će od danas, pa narednih dana biti zamućena.

Najviše peska nad Srbijom biće u ponedeljak, da bi u utorak i sredu severnija strujanja severnim i zapadnim predelima Srbije donela osveženje, ali i pročišćenje atmosfere od peska, ali u četvrtak jaka jugozapadna strujanja ponovo će doneti dosta peska i prašine iznad cele Srbije.

Od sledećeg petka uspostaviće se severozapadna visinska strujanja nad celim našim područjem i tada će severa strujanja i pročistiti atmosferu nad nama i od tada se očekuje pravo plavetnilo neba, jer će uslediti stabilizacija vremena i sunčano vreme.

Inače, pored Srbije, pesak i prašina iz Sahare narednih dana prekriće nebo i atmosferu iznad većeg dela Balkana, naročito BiH, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, Bugarsku i Grčku, ali i jug Italije.

U toku proleća Balkan je u više navrata bio na "udaru" peska iz Sahare, a prava pustinjska oluja tada je pogodila jug Grčke, naročito Atinu, pri čemu je vazduh bio i više nego zagađen tokom tih dana.

Narednih dana moguće oluje

U narednom periodu, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom, biće idealnih uslova i za grmljavinske nepogode lokalnog i kratkotrajnog karaktera. One bi bile praćene jakim gromovima, gradom i vrlo obilnim pljuskovima, pri čemu bi u veoma kratkom vremenskom intervalu palo i više od 20-30 litara kiše po kvadratnom metru.

Ovakve pojave uobičajene su u ovom delu godine u našim predelima. One su mogu danima unapred prognozirati za određeno područje, a sama lokacija sat do dva ranije, što je i više nego dovoljno da ljudi potraže zaklon usled jačih nepogoda. Teba redovno pratiti i državne i nadležne slušbe kad je reč o upozorenjima.

Stabilizacija vremena očekuje se od petka.

BONUS VIDEO: Stravično nevreme u Beogradu - Munje paraju nebo

(Telegraf)