MINISTARKA DR BEGOVIĆ I JAPANSKI MINISTAR MACUMOTO SAGLASNI: Veštačka inteligencija ima veliki potencijal da utiče na razvoj ekonomije i dru

U OKVIRU zvanične posete ekonomske misije Republike Srbije Tokiju, održan je sastanak u Ministarstvu unutrašnjih poslova i komunikacija Japana.

Foto: Đorđe Krstić

Srpsku stranu predvodila je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović, a japansku ministar unutrašnjih poslova i komunikacija Takeaki Macumoto, nadležan za oblast razvoja veštačke inteligencije u Japanu.

Ovaj sastanak bio je prilika da predstavnici NITRA u okviru posete ekonomske misije Tokiju predstave šta je ono što Srbija nudi u novim tehnologijama i oblasti inovacija, a što može pomoći produbljivanju saradnje između dve zemlje.

- Izuzetno je bitno da se priča o Srbiji, o toj velikoj snazi Srbije - startap ekosistemu, inovacijama, o nauci - poručila je nakon sastanka dr Begović, dodavši da su ove oblasti zaista vredne promocije.

Ministarka dr Begović istakla je da su tokom ovog sastanka razmenjena iskustva Srbije i Japana vezana za pravni okvir u oblastima razvoja i primene veštačke inteligencije, kao i o etičkim smernicama u ovim oblastima.

Foto: Đorđe Krstić

- Veštačka inteligencija, kao moćna tehnologija, trebalo bi da bude usmerena ka dobrobiti ljudi, da bude inkluzivna, da uključi sve. Važno je i da ne sprečavamo razvoj veštačke inteligencije, ali isto tako da imamo kontrolu nad razvojem ove moćne tehnologije. Naravno, za to nam je neophodna međunarodna saradnja, međunarodno povezivanje - rekla je ona.

Velika je uloga koju će Srbija preuzeti 2025. godine kao predsedavajući Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju, podseća dr Begović, ali i ističe da to Srbiju stavlja na visoku poziciju, poziciju sa velikom odgovornošću.

Foto: Đorđe Krstić

- Sa kolegama iz 29 zemalja ćemo probati da napravimo međunarodni okvir koji će sve zemlje posle primenjivati, kako bismo razvijali odgovornu i primenjivu veštačku inteligenciju - rekla je, dodavši da je reči bilo i o velikom potencijalu koju veštačka inteligencija ima za privredu.

- Veliki broj kompanija u Srbiji ili koristi veštačku inteligenciju u svom poslovanju, ili razvija neke proizvode ili usluge bazirane na njoj. Saglasili smo se da je to veliki potencijal za razvoj ekonomije, ali i za razvoj društva. Na kraju, kreativnost koju Srbija ima, i na koju treba da bude ponosna, nešto je što je vrlo interesantno Japanu i milimo da će to biti jedan snažan most između naše dve zemlje za ekonomsku, naučnu ali i saradnju u oblasti inovacija - zaključila je dr Begović.

Foto: Đorđe Krstić

Prisutni na sastanku su bili i ambasador Republike Srbije u Japanu Aleksandra Kovač, državni sekretar Vukašin Grozdić, pomoćnik ministra Vladimir Radovanović, posebni savetnik koji obavlja poslove šefa kabineta ministra Darinka Leković, savetnik predsednika Narodne skupštine Srbije Stefan Badža, kao i direktor centra za digitalnu ekonomiju Privredne komore Srbije Predrag Nikolić.