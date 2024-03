DRAMA KOD BORA: Potraga za Dankom širi se i ka jezeru

POTRAGA za devojčicom, koja je nestala u utorak u Banjskom Polju kod Bora, nastavljena je i peti dan, a razmatra se pretraga Borskog jezera koje se nalazi u blizini. Nadletanje helikoptera unelo je juče dodatnu pometnju među meštanima, koji su izašli da bi posmatrali letelice u niskom letu.

Foto: Društvene mreže/Igor Mitrović

Jedan helikopter je sporo obletao oko pojate gde je Danka viđena poslednji put i iznad obližnje šume. Drugi je nadletao oblast između mesta nestanka do Borskog jezera. Nakon što su pripadnici specijalističkih timova za spasavanje Sektora za vanredne situacije iz Beograda i Novog Sada, koji su zajedno sa ostalim pripadnicima MUP detaljno pretražili ovdašnji tunel, podzemne kanale i šahte, dužine od oko 4,5 kilometra u rejonu imanja Dragomirovića , Dankinih dede i babe po majci, i nisu našli ni jedan jedini trag da je devojčica kojim slučajem tu bila, Borsko jezero je, vele upućeni, i najlogičniji izbor za pretragu.

Preko brda, jezero je na nekih četiri i po kilometra vazdušnom linijom, a asfaltnim putem nešto više od šest kilometara i, premda, postoji bojazan da dete nije moglo samo dotle da dođe, nije isključena ni ta mogućnost. U slučaju pretrage Borskog jezera, koje je veštački stvoreno pre šest i po decenija, u celu potragu bi morala da bude uključena i Ronilačka jedinica Žandarmerije, jer ova akumulacija zauzima površinu od 79 hektara, ima i do 12 miliona kubika vode, a na pojedinim mestima je duboka i preko 50 metara. Zasad nema naznaka u kom bi se još smeru potraga za devojčicom mogla odvijati. Policija, osim oskudnih saopštenja, nikakve zvanične informacije ne daje, ali policijske patrole i dalje obezbeđuju dvorište iz kojeg je dvogodišnja Danka Ilić nestala.

JURIĆ: ŽIVA JE SAMO AKO NEKO BUDE TRAŽIO OTKUP DIREKTOR Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić istakao je da, imajući u vidu protok vremena od kada je mala Danka I l i ć (2) nestala, moramo bit i spremni i na najružniji scenario. Sa druge strane, istakao je i da svi imamo pravo da se nadamo da će se devojčica pronaći živa i zdrava. Gostujući na Prva TV, Igor Jurić je naveo i da mu je "zaparalo uši" to što je majka male Danke Ilić (2), navodno odbila poligraf, zbog tvrdnje da je u drugom stanju. On je istakao i da, uz veliku rezervu, za njega nema opravdanja niti razumevanja za takav postupak. - Žrtva se mora podneti, kakva god da je. Siguran sam da će dete biti pronađeno, a samo možemo da se nadamo da će biti srećan kraj - rekao je Jurić. Napominje i da jedinu šansu da je mala Danka živa vidi u tome da se neko javi i traži novac. - Mislim da je sada mnogo važno i jedinu šansu vidim u tome da se neko javi i traži novac. Ja jedino u tome vidim čudo da je dete živo. Moramo se pripremiti na najružniji scenario, s obzirom na veliki protok vremena. Ta opcija je realna i objektivna, a sa druge strane, i kao narod i kao nacija imamo pravo da verujemo u čudo i ja se nadam tom nekom čudu i da ćemo danas upravo dobiti vest da je ona pronađena - kaže Jurić. Jurić je naveo i da ne može a da ne napomene da je mala Danka promenila tok istorije, kada je potraga za nestalom decom u Srbiji u pitanju. - Nadam se da ćemo iz ovog njenog nestanka naučiti mnogo o važnosti jednog sistema i kako svi, kao građani, treba da reagujemo, kako treba da reaguju mediji. Svi su veoma profesionalno odradili svoj posao i ja sam zaista ponosan na to - rekao je Jurić.

Posle pet dana potrage, i dalje nema nikakvog traga u vezi sa nestalom devojčicom. Iako su policijske snage još uvek prisutne u širem rejonu Banjskog Polja, u toku jučerašnjeg dana primećena je i pojačana kontrola saobraćajnih patrola MUP na putevima između Bora i ovog prigradskog naselja. Prethodnih dana je pretraženo 10 kvadratnih kilometara oko kuće ispred koje je devojčica nestala, u pretrazi je učestvovalo više od 500 policajaca, spasilaca i dobrovoljaca, a pretražen je i kanal ispod kuće koji vodi do rudničkih postrojenja.

Iz dvorišta je, kamionima gradske čistoće, nakon što su na terenu neprekidno radile tri radne mašine, izneta velika količina raznog otpada. Upravo je taj teren, kažu upućeni, i raščišćavan kako bi se omogućio pristup tunelima i šahtovima u tom rejonu. I dok su oči javnosti uprte u majku Ivanu, koja je devojčicu i poslednji put videla i koja je, prema nezvaničnim saznanjima veštačenja njenog telefona, obrisala mnoštvo poruka i evidenciju poziva, otac nestale devojčice, Miloš, ispitan je na poligrafu i prošao je poligrafsko testiranje. Majka devojčice, Ivana, ne može da bude ispitana na poligrafu jer je trudna.

NICOVIĆ: PROVERITI GRANICU BIVŠI načelnik beogradske policije i član Svetske asocijacije šefova policije, Marko Nicović, istakao je da istraga treba da proveri obližnje granične prelaze. - Prošlo je dosta vremena otkad je nestala. Dete od dve godine nije moglo samo da ode, a prošlo je već dosta vremena od nestanka. Najbliži granični prelaz je samo na 30 minuta od Banjskog Polja, zato treba detaljno proveriti svakoga ko je prešao granicu od trenutka nestanka pa nadalje, i to u oba smera. Trgovina decom njenog uzrasta je u porastu. Ako je dete nestalo u tišini, to bi značilo samo ili da je oteto na profesionalan način, ili svedoci samog nestanka imaju neka saznanja. Po njemu, osim provere graničnih prelaza treba nastaviti sa ispitivanjem članova porodice. - Pretraga terena oko mesta nestanka sada je, nažalost, gubljenje vremena i resursa. Posle ovoliko vremena šanse su gotovo nikakve da se dete nalazi na tom području. Pregledan je svaki pedalj i rezulatata nema, zato treba menjati smer istrage - kaže naš sagovornik.

Policija je sa njom u čak četiri navrata prolazila kroz svaku informaciju koja je stigla do njih u istrazi nestanka male Danke, budući da je ona i poslednji put 26. marta videla devojčicu. Ivana je zajedno sa policijom prekjuče obišla mesto gde je u utorak dovela svoje dvoje dece, trogodišnjeg sina i dvogodišnju kćerku, kako bi se uradila detaljna rekonstrukcija kretanja i proverila sva saznanja i informacije. Roditelji će, saznajemo, i nadalje biti ispitivani na razne okolnosti i informacije, do kojih se dođe tokom potrage za devojčicom i dok se ne razjasne sve okolnosti i sazna sudbina deteta.

U nedostatku bilo kakvih zvaničnih informacija odmah su se po čaršiji "razvila" i brojna govorkanja o navodnoj prodaji deteta, lošim porodičnim odnosima, koje su u više navrata demantovale neke od komšija u Boru, do raznih teorija zavera koje su ovu tešku dramu učinile još težom i mračnijom. Jedni kategorički tvrde da je dete oteto, drugi, pak, odbijaju i da veruju u tu mogućnost, ali su svi jednako zabrinuti i sve ih muči isto pitanje: gde je Danka? Ova devojčica, smeđe kose, braon očiju i visine oko 85 centimetara, koja u maju puni dve godine, nestala je u utorak oko 13.45. U trenutku nestanka na sebi je imala ljubičaste pantalone, maslinastozelenu jaknu i kosu vezanu u rep, isto kao i na fotografiji koju je objavila ujna Jovana na društvenim mrežama, apelujući da se dete nađe i koja je jedna od tri koju je Dankina majka navodno načinila tog dana.

Ranije nisu dolazili u pojatu NAŠI novinari razgovarali su sa komšijom koji tvrdi da u tu kuću godinama gotovo niko nikad i ne dolazi. - Poznajem tu porodicu, i majku nestale devojke znam još kad je bila dete. Njena porodica i oni su u toj kući živeli ranije, majka je tu išla u školu, ovim je putem prolazila. Posle su se odselili i od tada gotovo da niko i ne dolazi u tu pojatu. Otkud ona i devojčica sad tu, prvi put da su došli ovde, a nisu ni dolazili pre? Teško da će šta naći ovde, nema tu šta da se traži, to je dete od dve godine, gde može da nestane? Strašno, ne spavam zbog toga, samo se molim Bogu za tu devojčicu da je živa i zdrava - kaže komšija za "Novosti".