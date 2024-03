PRETNJE U BARJACIMA: U FBiH obeležen tzv. dan nezavisnosti uz ratne zastave

MAHANjEM ratnim zastavama i uz čestitku američke ambasade u Sarajevu, Bošnjaci su juče širom Federacije BiH slavili takozvani Dan nezavisnosti. Tako su nastavili višedecenijsko pranje istorije uporno negirajući da je 1. mart 1992. datum kada je ubijen srpski svat Nikola Gardović na Baščaršiji čime je započet krvavi građanski rat.

Mesto ubistva srpskog svata Nikole Gardovića, Foto Glas Srpske

Defile automobila sa ratnim barjacima u Brčkom je, ipak, održan, ako je verovati objavi organizatora Sanina Muse. On je na "Fejsbuku" objavio klip iz vozila i rekao da je kolona prošla mahalom gde žive Bošnjaci, a da gradom nisu kružili jer im policija nije dopustila.

Dragan Gardović, sin ubijenog Nikole, rekao je da za njegovu porodicu, ali i sve Srbe u Republici Srpskoj ovaj datum predstavlja tužan dan za pomen i sećanje, a da je žalosno što se u Federaciji BiH slavi kao nekakav praznik.

Naglasio je da Gardovići 1. marta neće otići na sarajevsko groblje Bare da njegovom ocu prisluže sveće za pokoj duše, već će to učiniti širom sveta, gde ih je život razasuo.

- Majka Jelena živi u Beogradu, kao i brat Jovan. Sestra Nada je u Bijeljini, Arsenije je u Stokholmu, a najmlađi Milan u Malmeu. Tužno je da ne možemo otići baš taj dan jer, iako su prošle 32 godine, nikada ne znaš kakvih ljudi ima - rekao je Dragan, koji danas živi u Zvorniku.

On je na očevom grobu bio prošle godine u julu i sa njim su prvi put bili ćerka i sin.

- Iza Nikole ostalo je nas petoro dece, 17 unuka i 21 praunuče. Gardovići su nadživeli pucanj u Sarajevu - poručio je Dragan.

Prisećajući se kobnog 1. marta 1992. godine, Dragan je naveo da su ubice njegovog oca u stvari pucale u njega jer je držao srpsku zastavu.

- Posle su rekli da je to bila zastava SDS. Lagali su, bila je to crkvena zastava sa krstom i četiri "S". Prva dva pucnja bila su u mene jer sam ja držao zastavu. Kuda su prošli, ne znam. Rasim Delalić Ćelo je pucao i ubio mog oca, Šabović je ranio mog sada pokojnog zeta u nogu, treći je bio samo saučesnik - posvedočio je Dragan Gardović.

On je naglasio da su Srbi u Sarajevu tada bili uznemireni jer su znali da muslimani pripremaju referendum. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da svi koji slave 1. mart to mogu da čine samo u svom ataru i poručio da to nije nikakav "dan nezavisnosti" za celu BiH niti će ikada biti.

Od završetka rata u BiH političari su pokušali da usvoje Zakon o praznicima, ali bezuspešno. Bošnjaci nikada nisu hteli da odustanu od 1. marta kao "dana nezavisnosti". Takođe, ne žele ni da čuju za datum potpisivanja Dejtonskog sporazuma 21. novembar.

Inače, tog dana je u američkoj vazduhopolovnoj bazi "Rajt Peterson" kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obeležio kraj građanskog rata i praznuje se u Srpskoj.

Linta: Propala unitarnost PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da su proslave 1. marta u Federaciji BiH i Brčko distriktu u suštini provokacija prema Srbima i Republici Srpskoj jer se Bošnjaci nikada nisu pomirili sa istinom da, uprkos svoj zapadnjačkoj logistici, nisu uspeli da tokom proteklih decenija stvore unitarnu BiH. On je naglasio da 1. mart simboliše pokušaj muslimana da stvore unitarnu BiH u kojoj će Srbi biti građani drugog reda, a deo biti "očišćen" i proteran.