NAJVREDNIJIM LEKARIMA ZA 500 EVRA VEĆA PLATA Intervju - Dr Danilo Jeremić, predsednik Lekarske komore Beograda

UTVRĐIVANjE stručnih propusta lekara i drugog osoblja u nadležnosti je zdravstvene ustanove i Ministarstva zdravlja, a krivično gonjenje u domenu tužilaštva. Pred sudom časti Lekarske komore Srbije može se pokrenuti postupak zbog eventualnog nesavesnog i neprofesionalnog postupanja konkretnog lekara, kazao je za "Novosti" predsednik Regionalne lekarske komore Beograda dr Danilo Jeremić, komentarišući aktuelni problem akušerskog nasilja, koji je posle smrti novorođenčeta u Sremskoj Mitrovici, ponovo zaokupio javnost.

Foto: D. Milovanović

- Problem očigledno postoji i ne bi trebalo da zabadamo glavu pesak. Sa sličnim dilemama su se suočavale i druge zemlje. Problem tzv. akušerskog nasilja vidim kao izraz potrebe da ukupne uslove u porodiljstvu menjamo: od ponašanja zaposlenih, boljeg informisanja i pripreme trudnica, humanijeg odnosa i ambijenta u kome se porođaj odvija, do definisanog kliničkog protokola koji se poštuje, ali i modernizacije opreme i objekta, i omogućavanja prisustva i podrške bliskih osoba tokom porođaja. To je proces koji zahteva svobuhvatan pristup u koji moraju biti uključeni građani, lekari, babice, psiholozi.

Foto: D. Milovanović

Uprkos velikim ulaganjima u zdravstvo, zapošljavanju novih kadrova, nabavci najsavremenije opreme, brojne su pritužbe građana. Zbog čega?

- Brojna ispitivanja javnog mnjenja pokazuju nezadovoljstvo građana nedostupnim specijalističkim pregledima u državnim ustanovama. Teško dolaze do endokrinologa, reumatologa, oftalmologa, neurologa... Čeka se na pregled magnetnom rezonancom i još neke sofisticirane dijagnostičke metode. Reč je o neefikasnosti javnog zdravstvenog sistema zbog loše organizacije i niske produktivnosti zaposlenih, koji su slabo motivisani. Objektivno, u nekim delovima Srbije primetan je nedostatak lekara specijalista ili supspecijalista, ali za novac koji građani izdvajaju putem doprinosa ili poreza, rezultati rada morali bi da budu bolji.

Plaćanje iz džepa PACIJENTI često moraju da se obrate privatnom sektoru, a "plaćanja iz džepa", prema nekim procenama, dostižu 38 odsto ukupnih izdvajanja za zdravstvo u Srbiji! - Upravo to govori da imamo neefikasan sistem. Za novac koji plaćamo kroz doprinos za zdravstvo mi ne dobijamo odgovarajuću zaštitu. To znači da se mora bolje upravljati zdravstvenim dinarom, kroz bolju organizaciju, nagrađivanje radnog učinka, iskorišćenost kadra, opreme i objekata.

Gde vidite rešenje?

- Prevencija, kao najjeftiniji i najefikasniji način za sprečavanje i suzbijanje obolevanja! Istovremeno se mora krenuti sa poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih kroz značajno povećanje plata i nagrađivanje na osnovu radnog učinka, ali i sa prilagođavanjem kapaciteta javnog zdravstva stvarnim potrebama. Planovi za sprovođenje takvih mera postoje, ali se njihova primena odlagala.

Foto: D. Milovanović

Kako bi te mere konkretno izgledale?

- Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa Svetskom bankom još 2020. izradilo tzv. Masterplan, kojim se optimizuju kapaciteti javnog zdravstva. Njime se omogućava rad lekara specijalista u svim domovima zdravlja kroz jednostavno spajanje sa bolnicama. Tako bi bolnički kardiolog ili oftalmolog jedan ili više dana pružao usluge u odgovarajućem Domu zdravlja, čime bi se izbeglo bespotrebno maltretiranje i troškovi za odlazak na specijalistički pregled u bolnicama. Najveći broj usluga bio bi pružen u Domu zdravlja, a svi kapaciteti bili bi maksimalno iskorišćeni. Ovim planom je predviđena i kategorizacija bolnica na osnovu složenosti usluga koje pružaju, što znači da ne mogu svi da rade sve. Formirali bi se tzv. centri izuzetnosti u svakom od regiona, za određene složenije dijagnostičke, a posebno terapijske procedure. Time se obezbeđuje da svako ima podjednako dostupnu najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

O plaćanju po učinku govori se decenijama...

- Sa izuzetkom izabranih lekara u domovima zdravlja, danas jednaku platu imaju i lekar, koji je imao 60 pregleda ili tri hirurške operacije, i onaj koji nije imao nikakav radni napor. Ministarstvo zdravlja je još pre pet godina definisalo kriterijume i merila za ocenu radnog učinka svih lekara i uvođenje varijabilnog dela plate, ali čeka se politička odluka. Od 2019. bolnice već imaju uveden varijabilni deo budžeta. Sledeći korak ne treba odlagati, već uvesti i varijabilni deo plate za sve lekare, medicinske sestre i tehničare, za koji je planirano da iznosi 15 odsto, čime bi se postigla moguća razlika između najniže i najviše plate od 30 odsto. Sa tim merama mora doći i do povećanja plata svim zaposlenima u zdravstvu.

Koliko je to s obzirom na veliki broj zaposlenih i ograničen budžet?

- Javni zdravstveni sistem zapošljava oko 105.000 radnika, i to 25.000 lekara, 57.000 medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih saradnika i oko 22.000 nemedicinskih radnika. Predlog koji su radili eksperti u okviru projekta Svetske banke, podrazumeva osnovnu platu lekara od 2.000 evra, a sestara i nemedicinskih radnika od 1.200 do 1.500 evra. Projekcija potrebnih dodatnih sredstava godišnje bi iznosila oko 850 miliona evra, što u odnosu na značaj zdravstva, Srbija i njeni građani mogu da izdvoje. Ako bi se uveo varijabilni deo plate, razlike između lekara koji imaju najbolje radne učinke u odnosu na one najslabije mogla bi da iznosi i do 500 evra. Time bismo prekinuli višedecenijsku uravnilovku.

Foto: D. Milovanović

U LKS okupljate lekare i iz državnog i iz privatnog sektora. U zdravstvenom sistemu ta dva sektora su odvojena...

- U formalnom smislu, državni i privatni sektor su ravnopravni, ali nisu integrisani. Građani žele da sa zdravstvenom knjižicom mogu da se leče i u privatnoj praksi i u državnim ustanovama. To je moguće sprovesti, ali bi imalo ogromnu cenu po sistem državnog zdravstva. Ako imate istu količinu novca u zdravstvenom budžetu i distribuišete ga ustanovama koje su pružile usluge, očekivano je da bi mnogi kapaciteti bolnica i domova zdravlja morali da budu zatvoreni. Takve reforme najčešće su rezultirale ograničenjem prava na zdravstvenu zaštitu za najsiromašnije. Pandemija kovida pokazala je da je glavni oslonac u zdravstvenoj zaštiti državni sektor. To ne znači da ne treba razmatrati mogućnost postepene integracije privatnog.

Pošteno, pa i kod dva poslodavca DOPUNSKI rad lekara iz državnih ustanova u privatnoj praksi često se navodi kao jedan od uzroka za "skretanje" pacijenata kod privatnika? - Uveren sam da bi zabrana privatnog rada lekarima iz državnog sektora dovela do odliva lekara i sestara, ili rada "na crno". Praksa rada u oba sektora postoji u brojnim zemljama, poput Austrije ili Italije, nismo izuzetak. Ali, ako uvedemo sistem merenja i nagrađivanja učinka, rad u privatnom sektoru može biti dozvoljen samo onima koji ostvare prosečan i iznadprosečan radni učinak. Ako završite pošteno posao u državnoj ustanovi, zašto bi vam sistem zabranjivao da radite i dodatno, u granicama propisanim zakonom, tj. do trećine radnog vremena.

U kojojom meri, i u kojim oblastima medicine?

- Kao što RFZO plaća osiguranicima za operacije katarakte ili vantelesnu oplodnju, to bi trebalo da bude slučaj i sa svim uslugama koje državni sektor objektivno ne može da pruži. Takođe, zdravstvene usluge u državnom zdravstvu su socijalna kategorija i nemaju tržišnu cenu. Utvrđivanje jedinstvenog cenovnika omogućilo bi integraciju, ali i zahtevalo značajna sredstva koja građani i država sada ne mogu da pokriju. Zato bi trebalo postepeno razvijati još dva stuba osiguranja, dodatni i dopunski, kao što je slučaj u Hrvatskoj i Sloveniji, i time postepeno uvećavati ukupan zdravstveni dinar.