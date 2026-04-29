Kopriva i maslačak protiv malokrvnosti: Pratite ove savete i popravite krvnu sliku

PROLEĆE je vreme kada se priroda obnavlja, ali i idealan trenutak da se organizam oporavi od zimskog umora i iscrpljenosti.

Upravo u ovom periodu često dolazi do izražaja malokrvnost, odnosno anemije, koja se prepoznaje po umoru, bledilu, slaboj koncentraciji i ubrzanom zamaranju. Umesto da se odmah posegne za suplementima, mnogi stručnjaci savetuju da se najpre iskoristi ono što priroda nudi - a proleće je bogato biljkama koje mogu pomoći u nadoknadi gvožđa i jačanju krvi.

Jedna od najcenjenijih biljaka u borbi protiv malokrvnosti je kopriva, koja u proleće dostiže svoju punu lekovitost. Njeni mladi listovi obiluju gvožđem, vitaminom C i hlorofilom, što je čini gotovo nezaobilaznim sastojkom čajnih mešavina. U kombinaciji sa maslačkom, koji podstiče rad jetre i poboljšava apsorpciju hranljivih materija, dobija se snažan prirodni napitak za jačanje organizma.

Terapija tri nedelje ČAJNA mešavina protiv anemije trebalo bi da se pije redovno, najmanje dve do tri nedelje, kako bi se osetili efekti, ali i da se kombinuju sa raznovrsnom ishranom bogatom gvožđem. Prolećne čajne mešavine tako postaju jednostavan, prirodan i pristupačan način da se organizam ojača i pripremi za toplije dane.

Za još bolji efekat, ovoj osnovi se često dodaje šipak, poznat po visokom sadržaju vitamina C, koji pomaže da se gvožđe iz biljaka bolje iskoristi u organizmu. Upravo je ta kombinacija - biljke bogate gvožđem i one koje podstiču njegovu apsorpciju - ključ su uspeha biljnih čajnih mešavina.

U narodnoj medicini koristi se i spoj koprive sa hajdučkom travom, koja povoljno deluje na krvotok i varenje, kao i sa peršunom, čiji listovi dodatno doprinose unosu gvožđa i minerala. Ove mešavine ne samo da pomažu u borbi protiv anemije, već i vraćaju energiju i poboljšavaju opšte stanje organizma.