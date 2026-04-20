Bakin napitak za kašalj: Prirodni recept od 2 sastojka je spas
SEZONA prehlada je u toku. Svi se žale na poznate simptome, među kojima je i kašalj. Napravite domaći sirup koji će ga brzo umiriti.
Podrazumeva se da treba da posetite lekara kada kašljete, a uz savetovanje sa njim možete da olakšate tegobe i ovim narodnim napitkom. Lako se pravi, a sastojke imate u kući. Potrebni su vam samo biber i med.
Potrebno je:
- 1 kašičica mlevenog crnog bibera
- 1 kašika meda
- 200 ml vode ili čaja
Priprema:
Biber i med stavite u šolju, prelijte vrućom vodom ili čajem. Mešajte dok se sve ne sjedini. Ostavite da odstoji 10 minuta, promešajte i popijte. Pijte dva puta dnevno.
Napomena: Pre upotrebe ovog napitka posavetujte se sa svojim lekarom.
(NajŽena)
