Bakin napitak za kašalj: Prirodni recept od 2 sastojka je spas

SEZONA prehlada je u toku. Svi se žale na poznate simptome, među kojima je i kašalj. Napravite domaći sirup koji će ga brzo umiriti.

Foto: Konstantin Yuganov / Alamy / Profimedia

Podrazumeva se da treba da posetite lekara kada kašljete, a uz savetovanje sa njim možete da olakšate tegobe i ovim narodnim napitkom. Lako se pravi, a sastojke imate u kući. Potrebni su vam samo biber i med.

Potrebno je:

1 kašičica mlevenog crnog bibera

1 kašika meda

200 ml vode ili čaja

Priprema:

Biber i med stavite u šolju, prelijte vrućom vodom ili čajem. Mešajte dok se sve ne sjedini. Ostavite da odstoji 10 minuta, promešajte i popijte. Pijte dva puta dnevno.

Napomena: Pre upotrebe ovog napitka posavetujte se sa svojim lekarom.

(NajŽena)