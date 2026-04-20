Dr Novosti

Bakin napitak za kašalj: Prirodni recept od 2 sastojka je spas

K. Despotović

20. 04. 2026. u 11:15

SEZONA prehlada je u toku. Svi se žale na poznate simptome, među kojima je i kašalj. Napravite domaći sirup koji će ga brzo umiriti.

Бакин напитак за кашаљ: Природни рецепт од 2 састојка је спас

Foto: Konstantin Yuganov / Alamy / Profimedia

Podrazumeva se da treba da posetite lekara kada kašljete, a uz savetovanje sa njim možete da olakšate tegobe i ovim narodnim napitkom. Lako se pravi, a sastojke imate u kući. Potrebni su vam samo biber i med.

Potrebno je:

  • 1 kašičica mlevenog crnog bibera
  • 1 kašika meda
  • 200 ml vode ili čaja

Priprema:

Biber i med stavite u šolju, prelijte vrućom vodom ili čajem. Mešajte dok se sve ne sjedini. Ostavite da odstoji 10 minuta, promešajte i popijte. Pijte dva puta dnevno.

Napomena: Pre upotrebe ovog napitka posavetujte se sa svojim lekarom.

(NajŽena)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tenis

0 10

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ISHRANOM PROTIV STRESA: Birajte namirnice koje snižavaju kortizol (JELOVNIK)
Dr Novosti

0 5

ISHRANOM PROTIV STRESA: Birajte namirnice koje snižavaju kortizol (JELOVNIK)

U ORGANIZMU svakog čoveka postoji sofisticiran mehanizam za odgovor na stres, a u njegovom središtu nalazi se kortizol - hormon koji se luči u nadbubrežnim žlezdama i ima ključnu ulogu u regulaciji energije, krvnog pritiska, imuniteta i nivoa šećera u krvi. U fiziološkim uslovima, kortizol prati dnevni ritam: najviši je ujutru, kada nas razbuđuje i priprema za aktivnosti, a opada tokom dana kako bi organizam uveo u stanje odmora.

19. 04. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

