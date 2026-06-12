POGLED celog sveta uperena je u Ameriku, Kanadu i Meksiko, a dok traje Svetsko prvenstvo u fudbalu stižu neočekivane vesti.

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U isto vreme kao i Mundijal održava se i Svetsko prvenstvo za nacionalne selekcije u pikadu. Turnir koji se održava u Frankfurtu traje do nedelje.

Čast komšijskih zemalja branile su Hrvatska i Slovenija, odnosno Mađarska. Taj broj sada je smanjen na dve selekcije.

Hrvatska je ispala sa turnira, pošto je i u drugom meču grupne faze izgubila u odlučujućem duelu 4:3, ovoga puta od Španije.

Dan ranije Japan je bio bolji od njih posle preokreta istim rezultatom, pa su tako Boris Krčmar i Pero Ljubić završili učešće u opremi reprezentacije Hrvatske.

Iskusni "Big Boro", koji je legenda drugog vida pikada, elektronskog, nije uspeo da odvede svoj tim dalje u paru sa kolegom koji se tokom poslednje dve godine nadmeće protiv najboljih pikado igrača sveta na turnirima u Engleskoj i Nemačkoj.

Ovo takmičenje je specifično i jedino je u svetu profesionalnog pikada na kojem se brani direktno boja zemlje. Nije rangirano, ali pobednici osvajaju 100.000 od 500.000 funti ukupnog nagradnog fonda!

Grupna faza završava se u petak, a u osmini finala se priključuju prvi favoriti Engleska, Holandija, Severna Irska i Škotska. Severna Irska je branilac titule.

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