uživoPRENOS, KANADA - BOSNA I HERCEGOVINA: Gol visi u vazduhu, neverovatan fudbal
Fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovien otvoriće takmičenje u "B" grupi Svetskog prvenstva 2026. godine, a meč možete pratiti uživo na portalu "Novosti".
KANADA - BOSNA I HERCEGOVINA (drugo poluvreme) 0:1 (0:1) (Lukić 21')
65' Larea je raspalio po lopti, preko gola odlazi lopta. Većina napada upravo preko njega ide u drugom poluvremenu.
54' Odmah u sledećem napadu kontra, sjajna prilika otvorila se rupa u odbrani Kanade, Demirović je šutirao, a Krepo dobro reagovao.
53' Au, šta se sada desilo. Imao je Larea neverovatnu priliku. Nakon školske akcije loptu je u prečku poslao Kolašinac. Dosta sreće za Bosance.
49' Završio je Vasilj na travi nakon sudara sa Oluvaseijem. Ukazivala mu se pomoć nekoliko minuta.
46' Nastavljen je meč. Prvu priliku imao je Demirović, nije to bilo opasno po gol rivala.
Zanimljivo da je Kanada primila gol na svih 13 nastupa na Svetskom prvenstvu do sada.
KRAJ PRVOG POLUVREMENA
45+4' Devet kornera imala je Kanada u prvom poluvremenu ali nije uspela ozbiljnije iz njih da ugrozi gol Bosne i Hercegovine.
45' Četiri minuta produženo je prvo poluvreme.
43' Demirović je dobio žuti karton.
31' Oluvasei se našao u dobroj prilici, šutirao je kraj gola.
21' GOL, BOSNA I HERCEGOVINA! Jovo Lukić se odlično snašao nakon kornera sa četiri metra iskosa je glavom udario po lopti za erupciju oduševljenja na tribninama.
17' Nikola Vasilj je sjajno reagovao na šut Džonatana Dejvida koji je snažno raspalio po lopti na odbitak.
15' Imali su domaći dobru priliku ali nisu realizovali napad tri na dva.
4' Došlo je do sukoba navijača Bosne i Hercegovine i redara, a razlog se krije iza toga što su redari pokušali da skinu njihove transparente koje su doneli, ali su se strasti brzo smirile.
1' Počela je utakmica u Torontu.
Zapevao je i Majkl Buble na drugom po redu otvaranju Mundijala ove godine, pred više od 40.000 navijača još jednom je otvoren Mundijal, a sada sledi ono najbitnije - utakmica.
Objavljeni su i sastavi za meč, Edin Džeko će susret početi sa klupe.
Kanada - Bosna i Hercegovina
BiH: Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Tahirović, Bašić, Memić - Demirović, Barjaktarević, Lukić.
Kanada: Krepo - Džonston, Defugoroles, Konrelijus, Larijea - Estakio, Kone, Milar - Bjukenan, Dejvid, Oluvasei.
18.15 - Neke procene govore da bi preko 30.000 navijača Bosne i Hercegovine mogli da budu na stadionu večeras. Podsećanja radi, Stadion prima 45.000 navijača.
18.05 - Navijači Kanade izašli su na ulice pred meč.
UOČI MEČA
Ovo je i prvi turnir na kojem učestvuje 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 grupa. Novi format donosi i novu rundu takmičenja, šesnaestinu finala, u koju će se plasirati po dve najbolje ekipe iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih.
U takvoj konstelaciji, premijerni meč grupe B između Kanade i Bosne i Hercegovine, njihov prvi međusobni u istoriji, dobija na težini kao ključan za dalji tok takmičenja.
Predvođeni američkim stručnjakom Džesijem Maršom, poznatim po insistiranju na visokom presingu i agresivnom, vertikalnom fudbalu, Kanađani žele da pred svojom publikom ostvare prvu pobedu i prvi prolazak grupne faze u istoriji.
Na prethodna dva učešća, 1986. i 2022. godine, zabeležili su svih šest poraza.
Istorija takođe nije na strani domaćina, koji je pet od svojih šest poraza na svetskim prvenstvima doživeo protiv evropskih selekcija. Dodatnu brigu za selektora Marša predstavlja i nedisciplina, s obzirom na to da je tim dobio četiri crvena kartona na poslednjih osam mečeva.
Sa druge strane, Bosna i Hercegovina dolazi na svoj drugi Mundijal, dvanaest godina nakon debija u Brazilu. Put "Zmajeva" do Severne Amerike bio je gotovo filmski.
Tim koji je pre dolaska selektora Sergeja Barbareza bio u dubokoj krizi, uspeo je da se kroz dramatične plej-of mečeve plasira na turnir, eliminišući Vels i, na iznenađenje čitavog sveta, četvorostrukog svetskog prvaka Italiju.
Bosna i Hercegovina je tim koji se ne plaši da se brani i čeka priliku iz tranzicije, a osam od poslednjih deset golova postigli su u drugom poluvremenu, što svedoči o fizičkoj i mentalnoj spremi.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"DELIJE" SU OVO ČEKALE: Zvezda ima novog trenera, on je zamenio Sašu Obradovića
12. 06. 2026. u 15:08
GOTOVO JE! Kris Džons je prvo pojačanje KK Crvena zvezda
12. 06. 2026. u 13:33
ŠOK! Partizan saznao užasne vesti na dan meča sa Dubaijem
12. 06. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DOMAĆIN ŽELI ISTORIJSKI POČETAK: Kanada juri prvenac na Mundijalima, Bosna se neće predati bez velike borbe
UTAKMICOM u Torontu na "BMO fildu" počinje takmičenje u grupi "B" Svetskog prvenstva, a domaća selekcija Kanade dočekaće reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na konačan rasplet u grupi.
12. 06. 2026. u 07:00
POTRES! Hrvatska izbačena sa Svetskog prvenstva
POGLED celog sveta uperena je u Ameriku, Kanadu i Meksiko, a dok traje Svetsko prvenstvo u fudbalu stižu neočekivane vesti.
12. 06. 2026. u 16:15
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)