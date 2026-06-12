Fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovien otvoriće takmičenje u "B" grupi Svetskog prvenstva 2026. godine, a meč možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

KANADA - BOSNA I HERCEGOVINA (drugo poluvreme) 0:1 (0:1) (Lukić 21')

65' Larea je raspalio po lopti, preko gola odlazi lopta. Većina napada upravo preko njega ide u drugom poluvremenu.

54' Odmah u sledećem napadu kontra, sjajna prilika otvorila se rupa u odbrani Kanade, Demirović je šutirao, a Krepo dobro reagovao.

🚨 Bosnia fans are overcome with emotion after Jovo Lukić gave them a 1-0 lead against Canada at the World Cup. 🇧🇦 pic.twitter.com/JN97AF9M2z — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026

53' Au, šta se sada desilo. Imao je Larea neverovatnu priliku. Nakon školske akcije loptu je u prečku poslao Kolašinac. Dosta sreće za Bosance.

49' Završio je Vasilj na travi nakon sudara sa Oluvaseijem. Ukazivala mu se pomoć nekoliko minuta.

46' Nastavljen je meč. Prvu priliku imao je Demirović, nije to bilo opasno po gol rivala.

Zanimljivo da je Kanada primila gol na svih 13 nastupa na Svetskom prvenstvu do sada.

Canada have still never kept a clean sheet in a FIFA men's World Cup game.



They've conceded 13 goals in their seven World Cup matches. 😬 https://t.co/fhjwQybxD3 — Squawka (@Squawka) June 12, 2026

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+4' Devet kornera imala je Kanada u prvom poluvremenu ali nije uspela ozbiljnije iz njih da ugrozi gol Bosne i Hercegovine.

45' Četiri minuta produženo je prvo poluvreme.

43' Demirović je dobio žuti karton.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

31' Oluvasei se našao u dobroj prilici, šutirao je kraj gola.

21' GOL, BOSNA I HERCEGOVINA! Jovo Lukić se odlično snašao nakon kornera sa četiri metra iskosa je glavom udario po lopti za erupciju oduševljenja na tribninama.

🚨🇧🇦 Jovo Lukic



Canada 0-1 Bosnia.



Make sure you’re following @WorldCup26HQ for everything related to the World Cup. pic.twitter.com/WM1MfHHIoU — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 12, 2026

17' Nikola Vasilj je sjajno reagovao na šut Džonatana Dejvida koji je snažno raspalio po lopti na odbitak.

15' Imali su domaći dobru priliku ali nisu realizovali napad tri na dva.

4' Došlo je do sukoba navijača Bosne i Hercegovine i redara, a razlog se krije iza toga što su redari pokušali da skinu njihove transparente koje su doneli, ali su se strasti brzo smirile.

FOTO: Tanjug/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

1' Počela je utakmica u Torontu.

Zapevao je i Majkl Buble na drugom po redu otvaranju Mundijala ove godine, pred više od 40.000 navijača još jednom je otvoren Mundijal, a sada sledi ono najbitnije - utakmica.

Objavljeni su i sastavi za meč, Edin Džeko će susret početi sa klupe.

Kanada - Bosna i Hercegovina BiH: Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Tahirović, Bašić, Memić - Demirović, Barjaktarević, Lukić. Kanada: Krepo - Džonston, Defugoroles, Konrelijus, Larijea - Estakio, Kone, Milar - Bjukenan, Dejvid, Oluvasei.

18.15 - Neke procene govore da bi preko 30.000 navijača Bosne i Hercegovine mogli da budu na stadionu večeras. Podsećanja radi, Stadion prima 45.000 navijača.

🇧🇦 Bosnia fans ahead of their match vs Canada today! pic.twitter.com/iTJSDPeQSJ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 12, 2026

18.05 - Navijači Kanade izašli su na ulice pred meč.

🇨🇦 Canada fans ahead of their match vs Bosnia today pic.twitter.com/4w8hGjq8No — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 12, 2026

UOČI MEČA

Ovo je i prvi turnir na kojem učestvuje 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 grupa. Novi format donosi i novu rundu takmičenja, šesnaestinu finala, u koju će se plasirati po dve najbolje ekipe iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih.

U takvoj konstelaciji, premijerni meč grupe B između Kanade i Bosne i Hercegovine, njihov prvi međusobni u istoriji, dobija na težini kao ključan za dalji tok takmičenja.

Predvođeni američkim stručnjakom Džesijem Maršom, poznatim po insistiranju na visokom presingu i agresivnom, vertikalnom fudbalu, Kanađani žele da pred svojom publikom ostvare prvu pobedu i prvi prolazak grupne faze u istoriji.

Na prethodna dva učešća, 1986. i 2022. godine, zabeležili su svih šest poraza.

Istorija takođe nije na strani domaćina, koji je pet od svojih šest poraza na svetskim prvenstvima doživeo protiv evropskih selekcija. Dodatnu brigu za selektora Marša predstavlja i nedisciplina, s obzirom na to da je tim dobio četiri crvena kartona na poslednjih osam mečeva.

Sa druge strane, Bosna i Hercegovina dolazi na svoj drugi Mundijal, dvanaest godina nakon debija u Brazilu. Put "Zmajeva" do Severne Amerike bio je gotovo filmski.

Tim koji je pre dolaska selektora Sergeja Barbareza bio u dubokoj krizi, uspeo je da se kroz dramatične plej-of mečeve plasira na turnir, eliminišući Vels i, na iznenađenje čitavog sveta, četvorostrukog svetskog prvaka Italiju.

Bosna i Hercegovina je tim koji se ne plaši da se brani i čeka priliku iz tranzicije, a osam od poslednjih deset golova postigli su u drugom poluvremenu, što svedoči o fizičkoj i mentalnoj spremi.

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