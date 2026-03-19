PRAVI PRIRODNI LEK: Mladi listovi bokvice da se lakše diše
SA dolaskom proleća u prirodi se pojavljuju brojne samonikle biljke koje su vekovima imale važno mesto u narodnoj medicini. Među njima posebno mesto zauzima bokvica, skromna livadska biljka čiji se mladi listovi smatraju pravim prirodnim lekom.
Upravo u martu i aprilu počinju da rastu njeni nežni, sveži listovi koji su najbogatiji lekovitim sastojcima. Oni sadrže brojne bioaktivne supstance, među kojima su sluzi, flavonoidi, tanini i mineralne materije. Zahvaljujući takvom sastavu, bokvica je od davnina cenjena kao biljka koja umiruje i štiti sluzokožu disajnih puteva.
U narodnoj medicini mladi listovi bokvice najčešće se koriste kod kašlja, nadražaja grla i blagih respiratornih tegoba. Supstance koje sadrži stvaraju zaštitni sloj na sluzokoži grla i tako mogu da ublaže iritaciju i olakšaju disanje. Zbog toga se bokvica često koristi u obliku čaja, sirupa ili sveže ceđenog soka.
Sirup za kašalj
OD mladih listova može da se pripremi i sirup od bokvice, koji se često koristi kod suvog kašlja. Sveži listovi se operu, sitno iseckaju i slažu u teglu u slojevima sa šećerom ili medom. Tegla se zatvori i ostavi na toplom mestu nekoliko nedelja, dok se ne formira gust sirup. Nakon toga se tečnost procedi i čuva u frižideru. Uzima se po jedna kašičica nekoliko puta dnevno.
Osim toga, bokvica ima i blago protivupalno i antibakterijsko dejstvo, pa se u tradicionalnoj upotrebi koristila i za spoljašnju primenu. Sveži listovi su se nekada stavljali na manje rane, ogrebotine ili ubode insekata kako bi se ubrzalo zarastanje i smanjila upala.
Mladi listovi ove biljke mogu se koristiti i u ishrani. Dodaju se salatama ili se pripremaju slično kao spanać, čime organizam dobija dodatne vitamine i minerale posle zimskog perioda kada je ishrana često siromašnija svežim namirnicama.
Iako je često smatramo običnom livadskom biljkom, bokvica je zapravo primer kako priroda u najranijim danima proleća nudi jednostavne, ali dragocene saveznike zdravlja.
ZDRAVLjE U TANjIRU: Ovas obara "loš" holesterol
21. 02. 2026. u 07:00
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
"PUTINE, IZAĐI!" Pozvao ruskog predsednika na dvoboj - bizaran video kruži internetom
NEOBIČAN snimak kruži mrežama, a na njemu se vidi mladić koji stoji na Crvenom trgu i izaziva predsednika Rusije Vladimira Putina na dvoboj. Međutim, snimak nije stvaran, već je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, ali sa jasnim ciljem.
18. 03. 2026. u 18:34
