Dr Novosti

PRAVI PRIRODNI LEK: Mladi listovi bokvice da se lakše diše

Ivana Kovačić

19. 03. 2026. u 07:00

SA dolaskom proleća u prirodi se pojavljuju brojne samonikle biljke koje su vekovima imale važno mesto u narodnoj medicini. Među njima posebno mesto zauzima bokvica, skromna livadska biljka čiji se mladi listovi smatraju pravim prirodnim lekom.

ПРАВИ ПРИРОДНИ ЛЕК: Млади листови боквице да се лакше дише

Foto: Depositphotos

Upravo u martu i aprilu počinju da rastu njeni nežni, sveži listovi koji su najbogatiji lekovitim sastojcima. Oni sadrže brojne bioaktivne supstance, među kojima su sluzi, flavonoidi, tanini i mineralne materije. Zahvaljujući takvom sastavu, bokvica je od davnina cenjena kao biljka koja umiruje i štiti sluzokožu disajnih puteva.

U narodnoj medicini mladi listovi bokvice najčešće se koriste kod kašlja, nadražaja grla i blagih respiratornih tegoba. Supstance koje sadrži stvaraju zaštitni sloj na sluzokoži grla i tako mogu da ublaže iritaciju i olakšaju disanje. Zbog toga se bokvica često koristi u obliku čaja, sirupa ili sveže ceđenog soka.

Sirup za kašalj

OD mladih listova može da se pripremi i sirup od bokvice, koji se često koristi kod suvog kašlja. Sveži listovi se operu, sitno iseckaju i slažu u teglu u slojevima sa šećerom ili medom. Tegla se zatvori i ostavi na toplom mestu nekoliko nedelja, dok se ne formira gust sirup. Nakon toga se tečnost procedi i čuva u frižideru. Uzima se po jedna kašičica nekoliko puta dnevno.

Osim toga, bokvica ima i blago protivupalno i antibakterijsko dejstvo, pa se u tradicionalnoj upotrebi koristila i za spoljašnju primenu. Sveži listovi su se nekada stavljali na manje rane, ogrebotine ili ubode insekata kako bi se ubrzalo zarastanje i smanjila upala.

Mladi listovi ove biljke mogu se koristiti i u ishrani. Dodaju se salatama ili se pripremaju slično kao spanać, čime organizam dobija dodatne vitamine i minerale posle zimskog perioda kada je ishrana često siromašnija svežim namirnicama.

Iako je često smatramo običnom livadskom biljkom, bokvica je zapravo primer kako priroda u najranijim danima proleća nudi jednostavne, ali dragocene saveznike zdravlja.

"NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO!" Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NjIMA! (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

