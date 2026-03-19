PRAVI PRIRODNI LEK: Mladi listovi bokvice da se lakše diše

SA dolaskom proleća u prirodi se pojavljuju brojne samonikle biljke koje su vekovima imale važno mesto u narodnoj medicini. Među njima posebno mesto zauzima bokvica, skromna livadska biljka čiji se mladi listovi smatraju pravim prirodnim lekom.

Upravo u martu i aprilu počinju da rastu njeni nežni, sveži listovi koji su najbogatiji lekovitim sastojcima. Oni sadrže brojne bioaktivne supstance, među kojima su sluzi, flavonoidi, tanini i mineralne materije. Zahvaljujući takvom sastavu, bokvica je od davnina cenjena kao biljka koja umiruje i štiti sluzokožu disajnih puteva.

U narodnoj medicini mladi listovi bokvice najčešće se koriste kod kašlja, nadražaja grla i blagih respiratornih tegoba. Supstance koje sadrži stvaraju zaštitni sloj na sluzokoži grla i tako mogu da ublaže iritaciju i olakšaju disanje. Zbog toga se bokvica često koristi u obliku čaja, sirupa ili sveže ceđenog soka.

Sirup za kašalj OD mladih listova može da se pripremi i sirup od bokvice, koji se često koristi kod suvog kašlja. Sveži listovi se operu, sitno iseckaju i slažu u teglu u slojevima sa šećerom ili medom. Tegla se zatvori i ostavi na toplom mestu nekoliko nedelja, dok se ne formira gust sirup. Nakon toga se tečnost procedi i čuva u frižideru. Uzima se po jedna kašičica nekoliko puta dnevno.

Osim toga, bokvica ima i blago protivupalno i antibakterijsko dejstvo, pa se u tradicionalnoj upotrebi koristila i za spoljašnju primenu. Sveži listovi su se nekada stavljali na manje rane, ogrebotine ili ubode insekata kako bi se ubrzalo zarastanje i smanjila upala.

Mladi listovi ove biljke mogu se koristiti i u ishrani. Dodaju se salatama ili se pripremaju slično kao spanać, čime organizam dobija dodatne vitamine i minerale posle zimskog perioda kada je ishrana često siromašnija svežim namirnicama.

Iako je često smatramo običnom livadskom biljkom, bokvica je zapravo primer kako priroda u najranijim danima proleća nudi jednostavne, ali dragocene saveznike zdravlja.