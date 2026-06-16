STIŽE VREMENSKI ROLERKOSTER! Dan počinje u magli, popodne sunce, a ove delove zemlje očekuju pljuskovi i grmljavina!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost.
Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 25 do 29 stepeni.
Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje.
VREME U BEOGRADU
Ujutro na širem području grada kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano.
Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od 12 do 14, najviša oko 27 stepeni.
Tokom noći umereno naoblačenje.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i toplije. Sredinom sedmice u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a zatim samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.
U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.
(sputnikportal.rs)
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