OPERACIJA JE OBAVLJENA! Evo u kakvom je stanju zvezda NBA lige!

Košarkaš Vašingtona i francuski reprezentativac Aleks Sar uspešno je podvrgnut operaciji desnog stopala, saopštio je večeras američki klub.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U saopštenju se navodi da je Sar operisan u Njujorku zbog preloma desnog stopala. Košarkaš Vašingtona je doživeo povredu na treningu krajem prošle nedelje.

Sar je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio 16,3 poena, 7,4 skoka i dve blokade po utakmici, ali je zbog problema sa povredama odigrao samo 48 mečeva.

Vašington je objavio da se očekuje da se francuski košarkaš oporavi do početka naredne sezone u NBA ligi.

Sar (21) je pretprošle godine izabran od strane Vašingtona kao drugi pik u prvoj rundi NBA drafta.

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