Košarka

OPERACIJA JE OBAVLJENA! Evo u kakvom je stanju zvezda NBA lige!

Новости онлине

16. 06. 2026. u 00:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Vašingtona i francuski reprezentativac Aleks Sar uspešno je podvrgnut operaciji desnog stopala, saopštio je večeras američki klub.

ОПЕРАЦИЈА ЈЕ ОБАВЉЕНА! Ево у каквом је стању звезда НБА лиге!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U saopštenju se navodi da je Sar operisan u Njujorku zbog preloma desnog stopala. Košarkaš Vašingtona je doživeo povredu na treningu krajem prošle nedelje.

Sar je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio 16,3 poena, 7,4 skoka i dve blokade po utakmici, ali je zbog problema sa povredama odigrao samo 48 mečeva.

Vašington je objavio da se očekuje da se francuski košarkaš oporavi do početka naredne sezone u NBA ligi.

Photo: Eakin Howard / Getty images / Profimedia

Sar (21) je pretprošle godine izabran od strane Vašingtona kao drugi pik u prvoj rundi NBA drafta.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!

ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!