OPERACIJA JE OBAVLJENA! Evo u kakvom je stanju zvezda NBA lige!
Košarkaš Vašingtona i francuski reprezentativac Aleks Sar uspešno je podvrgnut operaciji desnog stopala, saopštio je večeras američki klub.
U saopštenju se navodi da je Sar operisan u Njujorku zbog preloma desnog stopala. Košarkaš Vašingtona je doživeo povredu na treningu krajem prošle nedelje.
Sar je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio 16,3 poena, 7,4 skoka i dve blokade po utakmici, ali je zbog problema sa povredama odigrao samo 48 mečeva.
Vašington je objavio da se očekuje da se francuski košarkaš oporavi do početka naredne sezone u NBA ligi.
Sar (21) je pretprošle godine izabran od strane Vašingtona kao drugi pik u prvoj rundi NBA drafta.
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