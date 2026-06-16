FIFA ODREDILA SUDIJE ZA 2. KOLO! Evo ko deli pravdu "zmajevima" protiv Švajcarske!
Selekcija BiH biće na velikom iskušenju protiv "sajdžija".
Svetska kuća fudbala (FIFA) je delegirala sudije za mečeve drugog kola grupa A i B na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
Nema sumnje da je najzvučnije ime među delegiranim arbitrima Portugalac Žoao Pinjeiro, koji će deliti pravdu na susretu Švajcarske i BiH, u Los Anđelesu
Meč "sajdžija" i "zmajeva" igra se u četvrtak od 21 čas u Kaliforniji, a obe selekcije u taj duel ulaze sa po osvojenim bodom iz prve runde.
Za utakmicu Kanade i Katara u grupi B delegiran je Kristijan Garaj iz Čilea. Taj okršaj je zakazan za noć između četvrtka i petka u Vankuveru, a sve četiri reprezentacije u grupi imaju po bod posle premijernih okršaja.
FIFA je odredila i sudije za duele grupe A. Amerikanka Tori Penso deliće pravdu na meču Češke i Južne Afrike, koji se igra u četvrtak od 18 časova u Atlanti.
U istoj grupi, na okršajz Meksika i Južne Koreje Urugvajac Gustavo Tejera. Taj duel je zakazan za petak u tri sata ujutru po srednjoevropskom vremenu u Gvadalahari.
Podsetimo, "sombrerosi" i Korejci imaju po tri boda, dok su "knedličke" i Afrikanci bez bodova.
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