Fudbal

FIFA ODREDILA SUDIJE ZA 2. KOLO! Evo ko deli pravdu "zmajevima" protiv Švajcarske!

Новости онлине

16. 06. 2026. u 00:30

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Selekcija BiH biće na velikom iskušenju protiv "sajdžija".

ФИФА ОДРЕДИЛА СУДИЈЕ ЗА 2. КОЛО! Ево ко дели правду змајевима против Швајцарске!

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetska kuća fudbala (FIFA) je delegirala sudije za mečeve drugog kola grupa A i B na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nema sumnje da je najzvučnije ime među delegiranim arbitrima Portugalac Žoao Pinjeiro, koji će deliti pravdu na susretu Švajcarske i BiH, u Los Anđelesu

Meč "sajdžija" i "zmajeva" igra se u četvrtak od 21 čas u Kaliforniji, a obe selekcije u taj duel ulaze sa po osvojenim bodom iz prve runde.

Za utakmicu Kanade i Katara u grupi B delegiran je Kristijan Garaj iz Čilea. Taj okršaj je zakazan za noć između četvrtka i petka u Vankuveru, a sve četiri reprezentacije u grupi imaju po bod posle premijernih okršaja.

FOTO: AP Photo/Eduardo Verdugo

FIFA je odredila i sudije za duele grupe A. Amerikanka Tori Penso deliće pravdu na meču Češke i Južne Afrike, koji se igra u četvrtak od 18 časova u Atlanti.

U istoj grupi, na okršajz Meksika i Južne Koreje Urugvajac Gustavo Tejera. Taj duel je zakazan za petak u tri sata ujutru po srednjoevropskom vremenu u Gvadalahari.

Podsetimo, "sombrerosi" i Korejci imaju po tri boda, dok su "knedličke" i Afrikanci bez bodova.

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