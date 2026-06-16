Fudbal

VELIKI PEH ZA DOMAĆINA! Najveća zvezda tima mora na dužu pauzu!

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16. 06. 2026. u 00:15

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Kanadski fudbaler Alfonso Dejvis odradio je trening u Vankuveru, ali se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože.

ВЕЛИКИ ПЕХ ЗА ДОМАЋИНА! Највећа звезда тима мора на дужу паузу!

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Dejvis (25) je debitovao je za seniorsku reprezentaciju Kanade 2017. godine, a od tada je postao jedan od ključnih igrača nacionalnog tima. On je fudbaler Bajerna, a povredio se početkom maja na utakmici Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Iskusni fudbaler nije igrao pre tri dana u utakmici prvog kola grupe B na Svetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine (1:1).

Zvaničnici kanadskog tima su naveli da Dejvis nije danas trenirao u punom kapacitetu.

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Dejvis je jedan od najboljih fudbaler u našem timu, on je igrač svetske klase, tako da bi bilo imati ga u startnoj postavi", izjavio je Džoel Voterman, reprezentativac Kanade.

Jedan od domaćina Mundijala će 19. juna u drugom kolu grupe B igrati protiv Katara.

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