VELIKI PEH ZA DOMAĆINA! Najveća zvezda tima mora na dužu pauzu!
Kanadski fudbaler Alfonso Dejvis odradio je trening u Vankuveru, ali se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože.
Dejvis (25) je debitovao je za seniorsku reprezentaciju Kanade 2017. godine, a od tada je postao jedan od ključnih igrača nacionalnog tima. On je fudbaler Bajerna, a povredio se početkom maja na utakmici Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.
Iskusni fudbaler nije igrao pre tri dana u utakmici prvog kola grupe B na Svetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine (1:1).
Zvaničnici kanadskog tima su naveli da Dejvis nije danas trenirao u punom kapacitetu.
"Dejvis je jedan od najboljih fudbaler u našem timu, on je igrač svetske klase, tako da bi bilo imati ga u startnoj postavi", izjavio je Džoel Voterman, reprezentativac Kanade.
Jedan od domaćina Mundijala će 19. juna u drugom kolu grupe B igrati protiv Katara.
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