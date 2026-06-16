TEŽAK UDARC SVEZNIKA ZA KIJEV: Poljska ne odustaje, ili dobijamo tehnologiju dronova ili neme MiG-29
POLjSKA neće prebaciti borbene avione MiG-29 Ukrajini dok Kijev ne podeli tehnologiju bespilotnih letelica sa Varšavom.
Zamenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik je ovo izjavio na poljskoj radio stanici Radio ZET.
-Nismo prebacili MiG-ove Ukrajini. Dogovorili smo se sa ukrajinskom stranom o prenosu tehnologije. Ako se ovo pitanje konačno dogovori, pitanje borbenih aviona biće uspešno završeno. Poljaci su jasno rekli: pošto razvijamo sopstvene mogućnosti dronova, želeli bismo da možemo da koristimo i ukrajinsko iskustvo, rekao je Tomčik.
Podsećanja radi, Poljska blokira prenos 6,6 milijardi evra pomoći Ukrajini na inicijativu Nemačke.
Ranije je trebalo da instruktori ukrajinskih oružanih snaga podele svoje vojno iskustvo sa Nemačkom.
(ctrana.media)
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