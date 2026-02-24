Svet

"HITNO MORAŠ DA NAPUSTIŠ UKRAJINU" Američki predsednik upozorio Zelenskog: Vladimire, postoji pretnja

24. 02. 2026. u 19:21

BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden zatražio je da napustim Ukrajinu odmah nakon početka rata, rekao je Vladimir Zelenski.

Zelenski je o tome govorio u svom video obraćanju.

Prema njegovim rečima, u prvim danima specijalne vojne operacije, vodio je razgovor sa Bajdenom, koji je insistirao na hitnoj evakuaciji zbog ozbiljne opasnosti.

- Vladimire, postoji pretnja, hitno moraš da napustiš Ukrajinu - citirao je Zelenski Bajdena.

