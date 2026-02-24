"HITNO MORAŠ DA NAPUSTIŠ UKRAJINU" Američki predsednik upozorio Zelenskog: Vladimire, postoji pretnja
BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden zatražio je da napustim Ukrajinu odmah nakon početka rata, rekao je Vladimir Zelenski.
Zelenski je o tome govorio u svom video obraćanju.
Prema njegovim rečima, u prvim danima specijalne vojne operacije, vodio je razgovor sa Bajdenom, koji je insistirao na hitnoj evakuaciji zbog ozbiljne opasnosti.
- Vladimire, postoji pretnja, hitno moraš da napustiš Ukrajinu - citirao je Zelenski Bajdena.
Preporučujemo
ZELENSKI BI U NATO: Bilo bi nerazumno držati Ukrajinu van Alijanse, kao što Rusija želi
24. 02. 2026. u 17:11
OTKRIVEN BUNKER GDE SE KRIO ZELENSKI: Evo GDE se nalazi - objavljeni i snimci (VIDEO)
24. 02. 2026. u 16:42
MEDVEDEV BRUTALNO ZAPRETIO UKRAJINI, FRANCUSKOJ I BRITANIJI: Rusija bi morala odgovoriti nuklearnim udarom
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev zapretio je da bi Rusija mogla upotrebiti taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ukoliko bi Pariz i London Kijevu pružili nuklearnu tehnologiju.
24. 02. 2026. u 13:45
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)