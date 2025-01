BRZO HODATE, STALNO NEGDE ŽURITE? Evo šta to otkriva o vašem mentalnom zdravlju

IDI ovamo, idi onamo - odlazak na posao, roditeljski sastanak, trening jedan, trening drugi, časovi engleskog, piće sa prijateljima - sve ovo prosečan savremen čovek "uglavi" u samo jedan svoj dan.

Foto Tanjug

U poređenju sa nekim prošlim vremenima, sa periodom pre 20 ili 30 godina, broj obaveza se tokom dana udvostručio, ako ne i utrostručio. A sa njima - i brzina našeg hoda. Dobro za kondiciju, a za druge stvari?

Ljudi danas hodaju mnogo brže nego pre, i na ovo najviše utiče ubrzan životni ritam, i niz obaveza. Iako je brzi hod vrlo zdrav za naš organizam kada ga praktikujemo kao fizičku aktivnost, on otkriva i jednu ne tako dobru činjenicu o našem mentalnom zdravlju ako ga posmatramo kao način kretanja od tačke A do tačke B.

KAKO SU POVEZANI BRZINA HODA I STANjE UMA

Osobe koje brzo hodaju sklonije su tome da budu manje srećne, pokazala su nedavna istraživanja naučnika. Jedan od razloga jeste taj što su oni uvek orijentisani ka svom cilju. Zašto bi ih ovo vodilo ka tome da budu nesrećni? Jer u svojoj trci sa vremenom ne stižu da uživaju u malim stvarima, a ujedno i beznačajne poraze doživljavaju vrlo emotivno, pa čak i dramatično.

Drugi razlog jeste taj što su ljudi koji brže hodaju češće skloni perfekcionizmu - oni vole da sve što rade rade najbolje na svetu, a ako postoji makar i mala šansa da u tome što rade nisu savršeni, to ih izuzetno boli i budi niz negativnih emocija u njima. A tek ako se desi da nešto krene po zlu, njihove reakcije bivaju dosta burnije od reakcija onih koji su staloženi i nikada nigde ne žure.

CEO SVET JE SVE BRŽI I BRŽI - DA LI JE TO DOBRO

Prosečna brzina celog sveta je još 2007. godine bila za 10 procenata veća nego početkom 90-ih godina prošlog veka. Precizni podaci o tome koliko se danas krećemo brže nego te 2007. godine nažalost ne postoje, ali je sasvim sigurno ta brojka još veća. "To nije nimalo dobro za zdralje čitave populacije", navode stručnjaci, osvrćući se na to da nas životnni ritam tera da i mnoge druge stvari radimo u hodu.

-Ubrzan životni ritam doveo je ne samo do toga da mi moramo brže da hodamo da bismo stigli negde, već i da ne jedemo više kvalitetnu hranu, nemamo više toliko vremena da se posvetimo sebi, a ni dovoljno vremena da se posvetimo prijateljima i porodici. Sve ovo, u jednom trenutku, dovodi do niza zdravstvenih problema, a naročito do porasta stope srčanih udara, navode stručnjaci, a prenosi Bi-Bi-Si.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica