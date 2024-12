NE JEDITE NAJMANJE TRI SATA PRE SPAVANJA: Gastroenterolog otkriva - Evo kako da se rešite problema sa nadutošću i varenjem

NADUTOST, probadajući gasovi, bol ili nelagoda u želucu, otežano ili prečesto pražnjenje creva, podrigivanje, "nervoza" u stomaku, vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak - tegobe su koje svakodnevno muče ogroman broj ljudi.

Foto Shutterstock

S obzirom na to da one najčešće nastaju kao posledica loše ishrane, pušenja cigareta, previše kafe i alkohola, primena određenog higijensko-dijetetskog načina života je ključna u njihovom saniranju. Samo ukoliko pomenuti simptomi ne prolaze sa usvajanjem dobrih životnih navika, neophodno je otići na pregled kod gastroenterologa.

U intervjuu za "Novosti" docent dr Srđan Marković, gastroenterolog Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" kaže da oni koji imaju osetljiv digestivni trakt trebalo bi da izbegavaju sirovo voće i povrće:

- Činjenica je da određene namirnice mogu da uzrokuju tegobe sa varenjem, ali nije neophodno da se one potpuno izbace iz ishrane. Zato je savet da se jede kuvano ili bareno povrće i voće, a ako se jede sirovo da se isecka na sitne komade. Važno je da tokom dana osoba ima tri glavna obroka i dve užine u jednakim vremenskim intervalima, i da konzumira umerene količine hrane i tečnosti. Bitno pravilo je i da se jede polako, odnosno da se svaki zalogaj žvaće barem 20 puta.

o Koju hranu bi trebalo konzumirati?

- Dan ne bi trebalo da se započinje čajem, kafom ili cigaretom, već da se doručkuje sat vremena posle buđenja. Za užinu najbolji izbor je hrana na bazi cerealija i voća ili tost od integralnog ražanog hleba. Nije poželjno da se jede previše vruća ili hladna hrana i pića kao i gazirani sokovi, masni obroci, pržena, pohovana i jela sa zaprškom, kisela, ljuta i jako začinjena i slana hrana. Tečnost bi trebalo piti 15 minuta pre ili sat vremena nakon obroka, i obavezno ne praktikovati obroke najmanje tri sata pre odmora ili spavanja.

Privatna arhiva

o Šta kada pacijent i pored ovakvog načina života ima tegobe?

- Onda bi drugi korak bio da se utvrdi da li su te tegobe posledica stresa, jer on može da izazove pojačano lučenje hlorovodonične kiseline u želucu, što posledično može dovesti do gastritisa, pa i ulkusne bolesti želuca i/ili dvanaestopalačnog creva, kao i refluksne bolesti jednjaka. Sve ove pojave mogu dovesti do bola u želucu, ali da ne bismo olako sve pripisivali stresu, bilo bi bitno da se proveri stanje žučne kese i pankreasa.

o Da li je stres uzrok i sindroma nervoznih creva?

- Jeste, kod najvećeg broja pacijenata. U medicini se to stanje zove sindrom iritabilnog kolona i od njega uglavnom pate mlađi ljudi. Prolivaste stolice u jutarnjim i prepodnevnim satima su dominantna klinička karakteristika ovog sindroma. Ipak, da bismo bili sigurni, ovu dijagnozu postavljamo isključivanjem drugih uzroka, kao što su tumori, čir, hronične upale..., pogotovu kod osoba starijih od 50 godina. Jer, sindrom nervoznih creva može da bude praćen i bolom u stomaku pre ili posle pražnjenja, pojavom zatvora, promenom u konzistenciji stolice uz čest osećaj nadutosti, neispražnjenosti, pojavom sluzi u fecesu...

o Mnogi se žale da im creva "glasno rade"?

- Ne postoji definitivan uzročnik ovog sindroma, iako se pretpostavlja da je prevashodno psihogene prirode, mada postoje hipoteze i o uticaju smanjenog imuniteta, kao i poremećaja crevne flore. Dijagnoza se postavlja tako što se isključuju druge bolesti poput celijakije, intolerancije glukoze, crevnih infekcija i parazitoza, karcinoma debelog creva, želuca, inflamatorne bolesti creva. Kod pacijenata starijih od 50 godina preporučuje se gastroenterološko ispitivanje, kao i u slučaju upornih simptoma koji remete kvalitet života.

Kada je gastroskopija obavezna o Mnogi izbegavaju gastroskopiju, kada je ona ipak neophodna? - Gastroskopija ili gutanje sonde je neophodna ukoliko kod pacijenta postoji bilo koji od alarmantnih simptoma: otežano gutanje, gubitak težine, postojanje uporne anemije usled nedostatka gvožđa. Tada je neophodno uraditi gastroskopiju da bi se isključilo postojanje tumora i drugih benignih stanja kao što su, na primer, postojanje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Takođe, hitna gastroskopija je neophodna ukoliko postoji sumnja na akutno krvarenje iz gornjih partija digestivnog trakta u cilju određivanja mesta krvarenja i eventualne terapije u cilju zaustavljanja krvarenja. Neophodna je u i u kontroli premalignih stanja kao što je Baretov jednjak, suženje jednjaka, Plumer-Vinsonov sindrom, poremećaji uočeni tokom snimanja s barijumom koji zahtevaju vizuelno dokazivanje i/ili biopsiju, ili ukoliko postoji dugotrajno loše varenje, gorušica, bol u predelu želuca, povraćanje. Za sva druga stanja mogući su neinvazivni testovi i vađenje krvi.

o Šta bi mogao da bude razlog za pojavu bola u želucu?

- Mnoga stanja u trbuhu mogu da daju ovaj simptom. Neka od njih su gastritis, čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu i druge bolesti jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva, hronična upala žučne kese, ali se nekada i srčani problemi mogu manifestovati bolom u želucu.

o Koji su najčešći uzroci nadutosti?

- Nadutost može da bude posledica više faktora, a najčešće se javlja u sklopu funkcionalnih poremećaja na nivou gornjih odnosno donjih segmenata digestivnog trakta, želuca odnosno debelog creva, kao i usled preterane konzumacije hrane bogate ugljenim hidratima, kao što su hleb i slatkiši. To su poremećaji na nivou nervnih završetaka u digestivnom traktu sa uticajem na crevnu peristaltiku i posledičnog stvaranja osećaja nadutosti. Takođe i ozbiljniji problemi (ulkusna bolest, tumori) mogu dovesti do istog problema, ali je najvažnije da se obrati pažnja na trajanje ovog simptoma. Ukoliko simptom duže traje, na primer, duže od mesec dana, potrebno je potražiti savet gastroenterologa radi obavljanja specifičnih dijagnostičkih pretraga. Nekada nadutost može da bude i u sklopu helikobakter infekcije, ali i usled usporenog metabolizma u hipofunkciji štitaste žlezde, što vodi usporenijoj peristaltici i nakupljanju gasova u digestivnom traktu, te osećaja nadutosti.

Foto Shutterstock

o Nije mali broj ljudi kod kojima se javlja rani osećaj sitosti, šta bi mogao da bude uzrok?

- U tom slučaju potrebno je da se urade osnovne laboratorijske analize, kao i test na helikobakter pilori, Ag iz uzorka stolice i ultrazvučni pregled abdomena. Obavezno bi trebalo uraditi i gastroskopiju sa uzimanjem biopsije antruma i tankog creva za patohistološku analizu.

o Zašto se javljaju probadajući gasovi u stomaku koji izazivaju jak grč?

- Tu bi moglo bi da se radi o nekoliko dijagnoza. Može da bude upala slepog creva, žučne kese, pankreasa, ali i akutni divertikulitis, gastroenteritis, inflamatorne bolesti creva. Takođe, može da se radi i o funkcionalnoj dispepsiji, sindromu iritabilnog kolona, intestinalnoj okluziji, perforaciji i rupturi šupljeg intraabdominalnog organa. Nije isključeno ni neko vaskularno ili urogenitalno oboljenje. Neophodan bi bio i fizikalni pregled, a potom i određeni laboratorijski testovi, kao i ultrazvuk abdomena, radiološka i endoskopska dijagnostika.