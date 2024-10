U Srbiji samo šest odsto zaštićene dece od HP virusa, koji izaziva rak grlića materice

U SRBIJI je vakcinisano samo šest odsto devojčica i dečaka koji su po starosti kandidati za vakcinu protiv HPV, što predstavlja veoma nizak obuhvat, posebno za zemlju u kojoj prosečno dve žene svakoga dana izgube život zbog karcinoma grlića materice.

Foto: Šaterstok

Za protekle dve godine prvu dozu vakcine primilo je ukupno 43.476 dece uzrasta od 9 do 19



Iz tog razloga Udruženje „Progovori“, Ministarstvo zdravlja i Radio Televizija Srbije, pokreću nacionalnu kampanju „Hoću“ koja ima za cilj veći obuhvat imunizacije školske dece protiv HPV i smanjenje obolelih od raka grića materice. U sklopu kampanje snimljen je i spot „Hoću“ u kome učestvuju naša poznata glumica Nina Janković, pedijatar Univerzitetske klinike Tiršova dr Goran Vukomanović, glumac, pisac i trener ličnog razvoja Siniša Ubović, novinarke RTS Ana Stamenković i Ivana Božović, kao i Nevena Ilić, pacijentkinja i članica Udruženja „Progovori“.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek rekao je da je država uradila mnogo obezbedivši besplatnu vakcinu protiv HPV za sve devojčice i dečake.

- Ono što nije dobro jeste da je karcinom grlića materice vodećih faktor oboljevanja i

smrtnosti među ženskom populacijom. Zašto je to tako? Pre svega jer prva faza ove bolesti prolazi bez ikakvih simptoma. Sa druge strane, mi smo nekako mnogo čudni, javljamo se lekaru tek kada nas nešto zaboli. To moramo hitno da mennjamo i u tom smislu je na državi i Ministarstvu zdravlja velika odgovornost. Moramo da menjamo ove loše brojke. Zato spremamo ozbiljnu strategiju sa akcionim planom gde ćemo morati uz pomoć udruženja pacijenata da podižemo zdravstvenu svest u Srbiji i da objašnjavamo da je HP virus opasan, da može dovesti i do smrtnog ishoda – izjavio je državni sekretar dr Đerlek.