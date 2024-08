OD STRESA, DO PREVIŠE KAFE: Pobedite umor - prirodnim putem

Ako osećate umor zbog premalo sna, previše stresa, loše ishrane ili nekog drugog razloga, to ne mora mnogo da vas zabrinjava jer možete sebi pomoći u podizanju nivoa energije.

Foto Shutterstock

Ovde nećemo govoriti o energetskim pićima već o tome kako da na prirodan način odagnate umor.

Jedite češće a manje, na svaka tri do četiri sata, tri glavna obroka i dve-tri zdrave užine. Krećite se, iako je to poslednje što vam pada na pamet kada ste premoreni.

Čak i 15-minutna šetnja dovoljna je da vam podigne energiju, a što češće i duže šetate manje ćete biti umorni, dugoročno gledano. A ako počnete i da vežbate (dovoljno je dva i po sata nedeljno), umor ćete sve manje osećati.

Skinite višak kilograma, jer on opterećuje vaše srce čineći vas još iscrpljenijima. Smanjite unos kofeina, iako on čini da se osećate budnije. Kofein ostaje i do sedam sati u organizmu nakon unosa, zbog čega ćete imati lošiji kvalitet sna. Pijte više vode nego inače, jer često osećamo umor i zbog dehidratacije organizma.

Pokušajte da smanjite nivo stresa vežbama u teretani, slušanjem muzike ili čitanjem, provođenjem vremena sa prijateljima, na časovima joge ili taj-čija.

Ali, sve ovo vam ništa ne vredi ako organizmu ne obezbedite dovoljno kvalitetnog sna.