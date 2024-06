AKO NEMATE VREMENA DA SE HRANITE ZDRAVO: Ove suplemente obavezno uzimajte tokom letnjih meseci, ali pazite kada i kako

Ako ste rešili da smršate do leta, a volite povremeno da popijete dobru kapljicu sva je prilika da ćete morati da je se odreknete, zato što goji. Da li ste znali da čaša vina standardne veličine može da sadrži do 158 kalorija, a krigle pojedinih jačih piva i do 222 kalorije?