SVAKODNEVNI TRENING ZA MLADE I STARE: Brzim hodom do vitkosti

Foto Shutterstock

Od svih aktivnosti i položaja tela, čoveku najviše smeta sedenje, jer evolutivno nije "predviđen" za to. Više od toga prija mu ležanje, a najviše - hodanje. Svaka vrste šetnje godi našem organizmu, ali posebno se izdvaja brzi hod, kao najpoželjnija aktivnost. Pristalice trčanja uvek će ovo osporavati, međutim, potvrđeno je da upravo brzi hod na najbolji način održava kičmu, a i celokupan organizam, zdravim. Uz to, za ovu aktivnost nema starosnog ograničenja, podjednako je dobra za mlade i stare. Kao dodatni bonus izdvaja se činjenica da se ovom vrstom treninga skidaju kalorije i uspešno mršavi. Važno je samo, kao i u svemu, biti dosledan i rezultati će se pokazati vrlo brzo.

Mada deluje jednostavno (pomislite šta tu ima da se objašnjava, samo ubrzate hod i to je to), i kod ove aktivnosti postoje određena pravila kojih bi se trebalo pridržavati. Za početak, nikada brzo ne hodajte sa bilo kakvim opterećenjem na sebi. Ponesite samo ključeve i, ako baš morate, mobilni telefon, rasporedite ih u džepove sa obe strane, i krenite. Trebalo bi da hodate ispravljeni, uvučenog i zategnutog stomaka, sa rukama slobodno puštenim sa strane, brzinom koja je tek malo sporija od one kojom biste potrčali. Rukama pratite korak i tempo, a ako ubrzo počnete da se znojite, znaćete da ispravno hodate. Takođe, obratite pažnju na to kako gazite - prvo stajete na petu, pa preko stopala težinu prebacujete na prste. Dnevno na ovaj način prelazite 45 minuta, ni manje ni više. Ako imate probleme sa kičmom, oni će se ublažiti, a vremenom i nestati, kao i suvišni kilogrami, dok će se cirkulacija poboljšati. U početku ćete za ti vreme savladavati manju kilometražu, ali kako dani budu odmicali a vi sve više ulazili u formu, ona će se povećavati, kao i intenzitet koračanja. Idite sve vreme bez zastajkivanja! Ako nekog sretnete samo mu se javite i produžite, jer je veoma bitno da hodate kontinuirano 45 minuta, sve vreme na granici sa trčanjem.

Ono što je takođe važno je to da nakon toga obavezno popijete dovoljno tečnosti, barem 400 ml, najbolje blage limunade ili vode, što će hidrirati vaš organizam i pomoći mu da izbaci otrove. Naravno, ne odjednom, već polagano, sporim gutljajima. Zatim se, ležeći na leđima, istegnite. Ka grudima privucite jednu pa drugu nogu, savijenu u kolenu, i držite ih tako 30 sekundi, pa ponovitie sa obe, istovremeno. Potom se istuširajte da biste toksine sprali sa kože. Prosečno se dnevno, na ovaj način, gubi oko 300 kalorija, ili oko jedan kilogram masnih naslaga na mesečnom nivou.

Ne zaboravite ono s početka - u brzom hodu je veoma važna doslednost. Naime, trebalo bi da na ovaj način hodate svakog dana, tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Dakle, 365 dana brzog hoda. Videćete, već nakon prvog meseca preći će vam u naviku i organizam će sam tražiti trening ove vrste. Na vama je samo da ga poslušate.