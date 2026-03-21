ZA SLOBODU I 9 MILIONA EVRA: U Crnoj Gori optuženi za razna krivična dela i organizovani kriminal nude basnoslovna jemstva

OPTUŽENI za razna krivična dela, kao i ona iz oblasti organizovanog kriminala sve češće nude višemilionska jemstva za izlazak iz pritvora, da bi se branili sa slobode.

V.K.

Poslednji slučaj vezan je za biznismena Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika i premijera CG Mila Đukanovića, koji je juče sudu ponudio pet miliona evra i pušten je na slobodu uz određene mere zabrane.

Đukanovićevi advokati smatraju da su određene mere neprimerene, s obzirom na jemstvo i u odnosu na krivično delo koje mu se stavlja na teret. Sud je odredio mere nadzora, zabranu napuštanja mesta boravišta i oduzimanje putne isprave, koje za Đukanovićeve branioce su, takođe, neprimerene.

Aco Đukanović uhapšen je posle pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva. Na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Petar Lazović, koji se tereti da je pripadao jednom od narko-kartela, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja, ponudio je čak 9,3 miliona evra u nekretninama. To je najveće jemstvo u istoriji crnogorskog pravosuđa! Njegovu ponudu za izlazak iz pritvora Viši sud je odbio.

Pravilo VREDNOST jemstva se vraća okrivljenom nakon pravosnažne presude. U slučaju da okrivljeni pobegne, dato jemstvo se oduzima i uplaćuje u pravosudni budžet. Poslednjih godina zabeleženo je samo jedno bekstvo nakon datog jemstva. Okrivljeni za hakerske prevare Miloš Čujović iz Beograda je pušten iz pritvora 2017. jer je sa 230.000 evra garantovao da će se odazvati sudskom pozivu. Potom je nestao, a u odsustvu je osuđen na pet godina zatvora.

Odbegli Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda, svojevremeno je nudio blizu 800.000 evra, uglavnom u porodičnim nekretninama. Sa još 14 osoba optužen je za krijumčarenje, davanje i primanje mita. Medenicaje proveo tri godine u pritvoru, a kako za to vreme nije bilo presude, završio je u kućnom pritvoru, da bi potom "nestao" i za njim je raspisana poternica.

Bivši predsednik Privrednog suda Blažo Jovanić je ponudio 768.000 evra, takođe u nekretninama, da bi Viši sud u ponovnom postupku prihvatio jemstvo. Njemu se sudi za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, kao i da je oštetio više kompanija sa stečajnim upravnicima koji su takođe optuženi. Bivši direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević je ponudio oko pola miliona evra u nekretninama za slobodu. Sudi mu se za prisvajanje državnog zemljišta u zoni Morskog dobra. Viši sud je prihvatio garanciju.

Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je dve godine u pritvoru, prema nezvaničnim saznanjima, planira da Višem sudu ponudi jemstvo - stan, ali i druge nekretnine u vlasništvu uže i šire porodice.