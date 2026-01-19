Crna Gora

ŠĆEKIĆI ISPLIVALI KRST:Bogojavljenje svečano obeleženo na svetim vodama Lima

Milutin SEKULOVIĆ

19. 01. 2026. u 17:38

Bogojavljenje je na, po tradiciji, izuzetno svečan način obeleženo u Beranama, sedištu Eparhije budimljansko-nikšićke.

Foto: B.G.

Litija u kojoj je bilo nekoliko hiljada građana Berana krenula je od Sabornog hrame Svetog Simeona Mirotočivog do mosta na Limu, gde je stotinak odvažnig mladića na temperaturi vazduha ispod nule, skočilo u ledene vode Lima plivajući za časnim krstom.

Do najvećeg znamenja vere pravoslavne prvi je doplivao Igor Šćekić.

-Prvi put plivam za časni krst i ovo je za mene velika čast, kszso jr Šćekić, dok je u Bijelom Polju, na svetim vodama Lima, kako iz nazvaše umni ljudi, do časnog krsta prvi doplivao Igorov prezimenjak Slađan Koki Šćekić.

-Sve ovo posvećujem posvećujem deci sa smetnjama u razvoju u Dnevnom centru ''Tisa'', jer je njima Božja pomoć najpotrebnija, kazao je Šćekić.

