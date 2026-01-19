ŠĆEKIĆI ISPLIVALI KRST:Bogojavljenje svečano obeleženo na svetim vodama Lima
Bogojavljenje je na, po tradiciji, izuzetno svečan način obeleženo u Beranama, sedištu Eparhije budimljansko-nikšićke.
Litija u kojoj je bilo nekoliko hiljada građana Berana krenula je od Sabornog hrame Svetog Simeona Mirotočivog do mosta na Limu, gde je stotinak odvažnig mladića na temperaturi vazduha ispod nule, skočilo u ledene vode Lima plivajući za časnim krstom.
Do najvećeg znamenja vere pravoslavne prvi je doplivao Igor Šćekić.
-Prvi put plivam za časni krst i ovo je za mene velika čast, kszso jr Šćekić, dok je u Bijelom Polju, na svetim vodama Lima, kako iz nazvaše umni ljudi, do časnog krsta prvi doplivao Igorov prezimenjak Slađan Koki Šćekić.
-Sve ovo posvećujem posvećujem deci sa smetnjama u razvoju u Dnevnom centru ''Tisa'', jer je njima Božja pomoć najpotrebnija, kazao je Šćekić.
Preporučujemo
SAVA PRVI DO KRSTA: U POdgorici plivalo 400 ljudi
19. 01. 2026. u 13:06V.K.
DRAMA U MELBURNU! Crnogorku u kolicima izveli sa Australijan opena
19. 01. 2026. u 09:48
CENA NEKRETNINA U KOMŠILUKU USPORAVAJU: Sam ulazak u EU nije presudan faktor
18. 01. 2026. u 09:02
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)