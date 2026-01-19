Crna Gora

BOGOJAVLJENSKI DAN U HERCEG NOVOM: Krsto i Nikola do krsta doplivali zajedno

Vitka Vujnović

19. 01. 2026. u 17:19

Sunčano vreme obeležilo je Bogojavljenje u Herceg Novom, gde je temperatura mora iznosila 13,5 stepeni i bila viša od temperature vazduha, koja se kretala oko devet stepeni. Za Časni krst plivalo 150 učesnika.

БОГОЈАВЉЕНСКИ ДАН У ХЕРЦЕГ НОВОМ: Крсто и Никола до крста допливали заједно

Foto: RT HN

Foto: Фото: РТ ХН

Nakon liturgije i osvećenja mora, održano je tradicionalno Bogojavljensko plivanje za Časni krst, u kojem je učestvovalo oko 150 plivača.

Ovogodišnji pobednici, koji su u istom trenutku doplivali do Časnog krsta, bili su Krsto Tomašević i Nikola Gavrilović.

Posebnu pažnju privukli su najmlađi i najstariji učesnik. Najmlađi plivač, Jovan Radović, sutra na Jovanjdan puni godinu dana, dok najstariji, Slavko Mračević, ima 92 godine. On je poželeo da naredne godine bude još više učesnika, a svi prisutni su mu uzvratili željom da pliva sve do stote godine.

Pobednici su kratko poručili da, „kada znaš za šta plivaš, ništa nije teško“.

