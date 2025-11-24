Crna Gora

DRŽAVLJANIN RUSIJE UHAPŠEN NA PODGORIČKOM AERODROMU: Za njim bila raspisana međunarodna poternica zbog ubistva

Новости онлине

24. 11. 2025. u 12:12

NA PODGORIČKOM aerodromu uhapšen je državljanin Rusije M.G. (34) za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog ubistva.

ДРЖАВЉАНИН РУСИЈЕ УХАПШЕН НА ПОДГОРИЧКОМ АЕРОДРОМУ: За њим била расписана међународна потерница због убиства

Foto: Jutjub printskrin

M.G. je uhapšen na letu iz Istanbula.

- Proverama podataka o M.G. u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica raspisana od NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela ubistvo - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

STRAH OD KINESKIH KOMPANIJA: Posle Rusije, druga najmnogoljudnija zemlja sveta osetiće represivne mere Vlade CG
Crna Gora

0 0

STRAH OD KINESKIH KOMPANIJA: Posle Rusije, druga najmnogoljudnija zemlja sveta "osetiće" represivne mere Vlade CG

POSLE Rusije i Kina će uskoro "osetiti" represivne mere Vlade Crne Gore. Vicepremijer Nik Đeljošaj sopštio je da će predložiti Milojku Spajiću i njegovom timu da obavežu telekomunikcionu kompaniju One da uklone iz upotrebe opremu "Huavej" i ZTE. Smatra da novi državni Data centar ne sme biti opremljen tehnologijom ova dva kineska proizvođača.

24. 11. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: Karamelama se ne piše dobro na Teatru snova

RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"