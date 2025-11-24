DRŽAVLJANIN RUSIJE UHAPŠEN NA PODGORIČKOM AERODROMU: Za njim bila raspisana međunarodna poternica zbog ubistva
NA PODGORIČKOM aerodromu uhapšen je državljanin Rusije M.G. (34) za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog ubistva.
M.G. je uhapšen na letu iz Istanbula.
- Proverama podataka o M.G. u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica raspisana od NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela ubistvo - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
(Tanjug)
