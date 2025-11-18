STRAŠNO NEVREME POGODILO CRNU GORU! Bujica odnela most u Kolašinu, snimci su apokaliptični
U MESTU Gornji Pažanj u opštini Kolašin sinoć je bujični potok odneo betonski most u blizini hotela Dream House. Snažno nevreme praćeno obilnim padavinama ostavilo je za sobom veliku materijalnu štetu, izazivajući rušenje mostova, klizišta, blokade puteva i poplave u pojedinim domaćinstvima, javlja RTCG.
Jutro je osvanulo uz maksimalnu mobilizaciju svih nadležnih službi, koje su, kako navode iz lokalne uprave, na terenu od ranih jutarnjih sati.
Potpredsednik Opštine Kolašin, Vasilije Ivanović, rekao je da su sve gradske službe i komunalna preduzeća angažovana kako bi se situacija stavila pod kontrolu.
Prema njegovim rečima, najkritičnija žarišta bila su u naseljima Polje i Pažanj, gde su bujične vode izazvale klizišta i urušavanje mostova, dok je put zbog velikog odrona prema Bjelasici jutros bio privremeno neprohodan.
-Svi raspoloživi timovi su na terenu, radimo na sanaciji štete i stabilizaciji situacije- kazao je on.
Od ranih jutarnjih časova na terenu su ekipe Opštine Kolašin i sve službe i preduzeća, uključujući i DOO 'Komunalno' , 'Vodovod i kanalizacija' Kolašin, 'Služba zaštite i spašavanja'.
-Zbog obilnih padavina i kiše ogromne bujice su napravile probleme u nekoliko naselja, konkretno u naseljima Polje i Pažanj, gde je obilna kiša napravila određena klizišta i potkopala mostove koji su se srušili. U naselju Polje bilo je i objekata koji su poplavljeni. Put ka Bjelasici je bio zatvoren, gore je bio veliki odron koji je saniran. Put je sada očišćen i prohodan. Sve raspoložive snage su na terenu, svi smo u pripravnosti. S obzirom na to da se padavine nastavljaju i u narednim danima, Opština Kolašin ostaje u punoj pripravnosti i nastaviće da preduzima sve potrebne mere. U raščišćavanju terena pored opštinskih službi , učestvuju i pojedinci sa svojim mašinama- zaključio je Ivanović.
(Telegraf.rs)
