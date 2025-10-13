ČETNIČKI VOJVODA OSTAJE U ĐURĐEVIM STUPOVIMA: Sud odbio predlog Tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću
SUDIJA Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović odbila je predlog Osnovnog državnog tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću, prenose mediji.
Osnovno državno tužilaštvo Berane je prošle sedmice dostavilo predlog Osnovnom sudu za oduzimanje spomen obeležja Đurišću koji se, kako je navedeno, nalazi u konaku manastira Đurđevi Stupovi.
Policija je 1. oktobra pokušala da zapleni spomenik, ali ga nije pronašla u konaku.
(Sputnjik)
Preporučujemo
FENOMEN MIHOLjSKOG LETA: Zašto se zove baš tako
11. 10. 2025. u 22:48
ZBOG ČEGA ŽENE ŽIVE DUŽE OD MUŠKARACA? Evo šta je otkrila nova studija
11. 10. 2025. u 17:00
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)