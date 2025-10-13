ČETNIČKI VOJVODA OSTAJE U ĐURĐEVIM STUPOVIMA: Sud odbio predlog Tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću

SUDIJA Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović odbila je predlog Osnovnog državnog tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću, prenose mediji.

Osnovno državno tužilaštvo Berane je prošle sedmice dostavilo predlog Osnovnom sudu za oduzimanje spomen obeležja Đurišću koji se, kako je navedeno, nalazi u konaku manastira Đurđevi Stupovi.

Policija je 1. oktobra pokušala da zapleni spomenik, ali ga nije pronašla u konaku.

(Sputnjik)