Crna Gora

ČETNIČKI VOJVODA OSTAJE U ĐURĐEVIM STUPOVIMA: Sud odbio predlog Tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću

В.Н.

13. 10. 2025. u 17:24

SUDIJA Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović odbila je predlog Osnovnog državnog tužilaštva o oduzimanju spomenika Pavlu Đurišiću, prenose mediji.

Osnovno državno tužilaštvo Berane je prošle sedmice dostavilo predlog Osnovnom sudu za oduzimanje spomen obeležja Đurišću koji se, kako je navedeno, nalazi u konaku manastira Đurđevi Stupovi.

Policija je 1. oktobra pokušala da zapleni spomenik, ali ga nije pronašla u konaku.

