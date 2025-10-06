JEDVA IZVUKLI ŽIVU GLAVU: Muškarac napao lekara, a infektologa zarobio u lekarskoj sobi - hao u Kotoru
DEŽURNI hirurg kotorske bolnice jutros je povređen, a infektolog je bio zarobljen u sobi od muškarca čiji identitet i motivi za ovaj incident nisu poznati.
Podgoričke Vijesti su prenele da je infektolog Aleksandar Zekić na Fejsbuk profilu objavio da su umesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu.
Naveo je da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na lekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju veštine samoodbrane.
(Tanjug)
