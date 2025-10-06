Crna Gora

UHAPŠEN BIVŠI MINISTAR ODBRANE CRNE GORE: Lisice na ruke stavljene Predragu Boškoviću

06. 10. 2025. u 10:17

BIVŠI ministar odbrane i nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Bošković uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.

Bošković je nakon hapšenja priveden u Specijalno policijsko odeljenje.

U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću.

Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.

