EKSPLOZIJA NA PLAŽI U BUDVI: Povređeno dvoje dece

V.N.

24. 08. 2025. u 14:12

RONILAČKA boca eksplodriala je na kupalištu Ploče u Budvi i tom prilikom je povređeno dvoje dece. Jedno od njih je iz Srbije.

ЕКСПЛОЗИЈА НА ПЛАЖИ У БУДВИ: Повређено двоје деце

Foto: A. Rovčanin

Dečak (13) bio je najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo pogodio u ruku.  On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu, prenose Vijesti.

Maloletnik iz Srbije, javio se na ukazivanje pomoći u Hitnoj medicinskoj pomoći u Budvi, i njemu su konstatovane lakše povrede.

(Informer)

