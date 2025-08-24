EKSPLOZIJA NA PLAŽI U BUDVI: Povređeno dvoje dece
RONILAČKA boca eksplodriala je na kupalištu Ploče u Budvi i tom prilikom je povređeno dvoje dece. Jedno od njih je iz Srbije.
Dečak (13) bio je najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo pogodio u ruku. On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu, prenose Vijesti.
Maloletnik iz Srbije, javio se na ukazivanje pomoći u Hitnoj medicinskoj pomoći u Budvi, i njemu su konstatovane lakše povrede.
(Informer)
