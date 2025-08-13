VATRA GUTA SVE PRED SOBOM: Najnoviji snimci požara u Kučima (VIDEO)
U CRNOJ Gori nastavljena je borba sa vatrenom stihijom. Jedno od najvećih žarišta je u Kučima, gde je teren nepristupačan, pa je otežano gašenje.
Na najnovijim snimcima koje su zabeležili meštani može se videti kako vatra guta sce pred sobom.
Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da je situacija sa požarima u glavnom gradu Crne Gore pod kontrolom, ali da se stanje menja iz časa u čas.
On je u izjavi za RTCG naglasio da su najveća žarišta u Kučima, Bezjovo, Fundina i Kupusci, a da je situacija u Piperima trenutno pod kontrolom.
Mujović je rekao da je teren u rejonu Kuča jako problematičan i nepristupačan, te najzahtevniji vatrogasce.
- Imamo novonastali požar na teritoriji Zete, na Vukovačkom brdu. Zatim, preko puta Smokovca - rekao je Mujović.
U pitanju su, prema njegovim rečima, namerno izazvani požari, "dobro organizovani i na nepristupačnim terenima".
On je dodao da se celokupno raspoloživo ljudstvo i vatrogasne službe nalaze na terenu, kao i da ima kapaciteta da se odgovori trenutnim izazovima.
- Samo moramo biti svesni da umor kuca na vrata naših velikih heroja - vatrogasaca - upozorio je Mujović, prenosi RTCG.
