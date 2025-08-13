Crna Gora

VATRA GUTA SVE PRED SOBOM: Najnoviji snimci požara u Kučima (VIDEO)

В. Н.

13. 08. 2025. u 08:14

U CRNOJ Gori nastavljena je borba sa vatrenom stihijom. Jedno od najvećih žarišta je u Kučima, gde je teren nepristupačan, pa je otežano gašenje.

ВАТРА ГУТА СВЕ ПРЕД СОБОМ: Најновији снимци пожара у Кучима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na najnovijim snimcima koje su zabeležili meštani može se videti kako vatra guta sce pred sobom.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da je situacija sa požarima u glavnom gradu Crne Gore pod kontrolom, ali da se stanje menja iz časa u čas.

On je u izjavi za RTCG naglasio da su najveća žarišta u Kučima,  Bezjovo, Fundina i Kupusci, a da je situacija u Piperima trenutno pod kontrolom.

Mujović je rekao da je teren u rejonu Kuča jako problematičan i nepristupačan, te najzahtevniji vatrogasce.

- Imamo novonastali požar na teritoriji Zete, na Vukovačkom brdu. Zatim, preko puta Smokovca - rekao je Mujović. 

U pitanju su, prema njegovim rečima, namerno izazvani požari, "dobro organizovani i  na nepristupačnim terenima". 

On je dodao da se celokupno raspoloživo ljudstvo i vatrogasne službe nalaze na terenu, kao i da ima kapaciteta da se odgovori trenutnim izazovima.

- Samo moramo biti svesni da umor kuca na vrata naših velikih heroja - vatrogasaca - upozorio je Mujović, prenosi RTCG.

