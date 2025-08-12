Crna Gora

OVO JE VOJNIK KOJI JE STRADAO U POŽARIMA U CRNOJ GORI Otac (42) četvoro dece poginuo u stravičnoj nasreći

В.Н.

12. 08. 2025. u 16:31

MLAĐI vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča.

ОВО ЈЕ ВОЈНИК КОЈИ ЈЕ СТРАДАО У ПОЖАРИМА У ЦРНОЈ ГОРИ Отац (42) четворо деце погинуо у стравичној насрећи

Foto: Fejsbuk/Ministarstvo odbrane Crne Gore

- Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima -saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

- Porodici saučešće i iskrena molitvena podrška - oglasio se poznanik na društvenoj mreži i oprostio se teškim rečima. 

Njegov kolega teško povređen

Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje. On ima teške telesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svesnom stanju.

Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.

