OVO JE VOJNIK KOJI JE STRADAO U POŽARIMA U CRNOJ GORI Otac (42) četvoro dece poginuo u stravičnoj nasreći
MLAĐI vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča.
- Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima -saopšteno je iz Ministarstva odbrane.
Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.
- Porodici saučešće i iskrena molitvena podrška - oglasio se poznanik na društvenoj mreži i oprostio se teškim rečima.
Njegov kolega teško povređen
Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje. On ima teške telesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svesnom stanju.
Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.
