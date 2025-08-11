BESNI POŽAR IZNAD ČANJA: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom - vatra stigla do kuća (VIDEO)
IZNAD Čanja u Crnoj Gori rasplamsao se ogroman požar,
Požar koji je, nakon zapaljenja automobila na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja, prenosi Bar info.
- Vatra preti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dela barske opštine - saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja.
Požar u Bijelom Polju ugrožava veliki broj kuća
Veliki broj objekata i kuća ugrožen je požarom koji je izbio u Bijelom Polju, na lokaciji Bikovac-Grab, saopštio je za danas komandir Edin Kolić.
Kako se pretpostavlja, uzrok požara je ljudski faktor i obaveštena je policija.
- Ekipe su i dalje na terenu - kaže Kolić za portal RTCG.
Podseća da već danima gase požar na lokaciji Žuber gde je učestvovala i aviohelikopterska jedinica MUP-a.
- Ovom prilikom opet apelujemo na građane da se uzdrže od paljenja na otvorenom jer je su narednih dana najavljene visoke temperature, a posledice koje požari ostave za sobom su velike - kaže Kolić.
BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)