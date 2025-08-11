Crna Gora

BESNI POŽAR IZNAD ČANJA: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom - vatra stigla do kuća (VIDEO)

В. Н.

11. 08. 2025. u 11:21

IZNAD Čanja u Crnoj Gori rasplamsao se ogroman požar,

БЕСНИ ПОЖАР ИЗНАД ЧАЊА: Ватрогасци се боре са ватреном стихијом - ватра стигла до кућа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/ amanet_cg

Požar koji je, nakon zapaljenja automobila na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja, prenosi Bar info.

- Vatra preti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dela barske opštine - saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja. 

Požar u Bijelom Polju ugrožava veliki broj kuća

Veliki broj objekata i kuća ugrožen je požarom koji je izbio u Bijelom Polju, na lokaciji Bikovac-Grab, saopštio je za danas komandir Edin Kolić. 

Kako se pretpostavlja, uzrok požara je ljudski faktor i obaveštena je policija.

- Ekipe su i dalje na terenu - kaže Kolić za portal RTCG.

Podseća da već danima gase požar na lokaciji Žuber gde je učestvovala i aviohelikopterska jedinica MUP-a.

- Ovom prilikom opet apelujemo na građane da se uzdrže od paljenja na otvorenom jer je su narednih dana najavljene visoke temperature, a posledice koje požari ostave za sobom su velike - kaže Kolić.

