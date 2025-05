SPORNE POVLASTICE ZA UAE: Evropska komisija dostavila mišljenje o sporazumu Crne Gore sa Emiratima

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović, saopštio je da je Evropska komisija dostavila mišljenje o Sporazumu između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Naveo je da je sadržina spornog sporazuma takva da njegovo sprovođenje ne bi bilo u skladu sa pravnom tekovinom EU, te da je o ovom dokumentu bilo neophodno sprovesti temeljnu javnu raspravu unutar Crne Gore i "eks-ante" konsultovati EU.

V.K.

- Takođe, kada je reč o usklađenosti dokumenta sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, EK ističe da će to zavisiti od tumačenja i sprovođenja projekata opisanih u članu 1. sporazuma - prenosi predsednik. - Konkretno, komisija navodi da se članom 2.4. sporazuma predviđa izuzeće svih ugovora, programa i daljih dogovora sa investitorima iz UAE iz zakona o javnim nabavkama, tenderima i konkurentskim procedurama, što bi moglo dovesti do direktne dodele ugovora. To bi, kako stoji u mišljenju, predstavljalo kršenje propisa EU o javnim nabavkama - naveo je Milatović, dodajući da komisija upozorava da bi takva praksa mogla dovesti i do povlašćenog tretmana kompanija iz UAE u odnosu na kompanije iz EU i Crne Gore "što je u suprotnosti sa temeljnim principima tržišne jednakosti i nediskriminacije".

On dalje ističe da usvajanjem sporazuma čije ključne odredbe ne mogu biti sprovedene bez kršenja EU normi, Crna Gora bi mogla dovesti u zabludu ili svoje međunarodne partnere iz UAE ili Evropsku uniju.

Milatović je pozvao Vladu da u saradnji sa UAE unapredi tekst postojećeg sporazuma i jasno definiše odredbe sporazuma koje će biti potpuno kompatibilne sa pravnim tekovinom EU i pravnim poretkom Crne Gore. Dok je Skupštini uputio zahtev da ne potvrdi sporazum u postojećoj formi.