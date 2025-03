PROFESORA IZBACIVALI SA ČASA: Šta se krije iza incidenta u gimnaziji u Bijelom Polju

INCIDENT u čuvenoj Gimnaziji "Miloje Dobrašinović" u Bijelom Polju, uvećao je seriju skandala u školama u Crnoj Gori. U četvrtak, radnik obezbeđenja, pokušao je da iz učionice gde je izvodio nastavu, izbaci profesora geografije Nova Vukovića.

M. S.

- Upozoravam vas, napustite moju učionicu - kazao je povišenim tonom Vuković čoveku u uniformi, snimajući ga mobilnim telefonom, dok je on pokušavao da ga izvede iz prostorije.

Taj čovek je nekome telefonirao uz reči: "Imamo problem", dok mu je Vuković otvario vrata i pokazivao put iz učionice, što su zgranuti učenici zabeležili telefonima.

Vuković je juče "Novostima" kazao da je radnik obezbeđenja došao na čas po nalogu direktorke Jasmine Međedović, profesorke fizičkog.

- Pokušao je da me izbaci, jer nisam prihvatio rešenje o odmoru, zbog odlaska u penziju 8. aprila. To je moje pravo, a problem je u toj osobi koja vodi školu. Naime, deca su mi priredila ispraćaj, ali im je ona dala slobodan dan da bi to onemogućila - rekao je Vuković.

Juče je deo učenika Gimnazije organizovao protest u dvorištu i dao podršku profesoru Vukoviću, koji je često bio na meti vlasti zbog nepristajanja na mirenje sa odnosom prema Srbima ne samo u Bijelom Polju.

- Ukoliko ministarka prosvete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović do ponedeljka ne smeni direktorku škole, zahtevaćemo smenu ministarke - kazao je na skupu Vuković, profesor koji je izveo iz škole više od 30 generacija.