SIDRO SE NE BACA U VOŽNJI: Pravila rečne policije za bezbednu plovidbu prestoničkim rekama

PRESTONIČKE reke Dunav i Sava su tokom vrelih dana idealne za uživanje na čamcima, gliserima i raznim drugim plovilima.

Foto: MUP

Međutim, prilikom korišćenja prevoznih sredstava na vodi potrebno je poštovati određena pravila. Od njih je najbitnije da ne treba sidriti čamac tokom vožnje, ali ni iskakati iz njega. Ove, kao i prošle sezone, nisu zabeleženi prekršaji u vožnji na vodi, saznajemo u rečnoj policiji, čiji pripadnici podsećaju na nekoliko važnih pravila za sve koji se nađu u čamcu.

Prema propisima, uz dozvolu je potrebno proveriti i da li je plovilo ispravno i registrovano, a zapovednik upravljanja motornim čamcem mora obavezno da ima položen stručni ispit. Osim spretnosti i veštine, za sigurnu vožnju čamca i glisera zahteva se da prevozno sredstvo poseduje prsluke za spasavanje, komplet prve pomoći, protivpožarni aparat, veslo, sidro i kanap od 25 metara.

- Osnovno pravilo je da se pre isplovljavanja zapovednici informišu o vremenskim prilikama i plovidbu planiraju tako da ne ostaju do kasnih večernjih sati kada je vidljivost smanjena i potencijalno ugrožavanje bezbednosti znatno veće. Takođe, potrebno je pre isplovljavanja proveriti da li su korito i motor ispravni - rekli su u MUP za "Novosti".

Poslednji incident 2024. godine U JULU 2024. godine, dogodio se poslednji incident kada je došlo do sudara teretnog broda i čamca na Savi kod Novog Beograda. Tada je jedan muškarac uspeo da dopliva do obale, dok je jedna ženska osoba izgubila život. Uzrok je uglavnom bila smanjena vidljivost noću i neprilagođeno kretanje čamca u blizini velikog teretnjaka.

Šef broda i rute ne sme biti pod uticajem alkohola i mora voziti umereno i bezbednom brzinom uz poštovanje saobraćajnih propisa.

Tokom boravka na Savi i Dunavu, putnici, kako deca tako i odrasli, moraju na sebi da imaju prsluke za spasavanje.

- Svi putnici su u obavezi da imaju zaštitu, naročito ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova - naglašavaju rečni policajci. - Ukoliko bi se plovilo zateklo u oluji, prisutni moraju da obuku prsluke za spasavanje ukoliko to ranije nisu učinili. Tada je potrebno i da se plovilom što kraćim putem priđe obali i sačeka da nevreme prođe.