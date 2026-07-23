Beograd

VOJNI AVIONI LETE NAD BEOGRADOM: Vežbaju povodom svečane promocije najmlađih oficira

Jovana Manić

23. 07. 2026. u 06:30

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VAZDUHOPLOVI Vojske Srbije nadletaće nad prestonicom zbog uvežbavanja letenja za svečanost koja se u subotu održava u kasarni na Banjici, gde je planirana promocija najmlađih oficira.

ВОЈНИ АВИОНИ ЛЕТЕ НАД БЕОГРАДОМ: Вежбају поводом свечане промоције најмлађих официра

Foto: Maureen McLean/Alamy/Profimedia

U prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MO). Najboljim kadetima biće uručene oficirske sablje sa posvetom.

Program svečanosti u kasarni "General Jovan Mišković", uveličaće naleti vazduhoplova Vojske Srbije, nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.

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