„Gradska čistoća“ spremno dočekuje „Beogradski maraton“

EKIPE Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd su i ove godine, tradicionalno, nedelju dana pre početka „Beogradskog maratona“ , radile punim i pojačanim kapacitetom kako bi higijena ulica tokom ove najznačajnije prestoničke sportske manifestacije, bila na najvišem nivou.

U saradnji sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, kao i ostalim gradskim komunalnim preduzećima, prevashodno Javnim komunalnim preduzećem „Beograd-put“ i Javnim komunalnim preduzećem „Zelenilo- Beograd“ komunalni radnici „Gradske čistoće“ pripremili su trkačku stazu, pristupe stazi, trotoare, mostove, kako za takmičare, tako i za sve Beograđane i goste Beograda.

Kako bi manifestacija protekla u najboljem redu, kada je reč o higijeni, pobrinulo se u proseku oko 600 radnika i vozača „Gradske čistoće“ angažovanih na dnevnom nivou (u proseku između 200 i 250 u jednoj radnoj smeni) , sa oko 400 vozila različitih tipova, cisterni, čistilica, elektročistilica, i transportnih vozila. Ne treba zaboraviti da su komunalni radnici „Gradske čistoće“ paralelno angažovani i na svojim redovnim poslovima čišćenja ostalih delova grada i pražnjenja sudova za odlaganje komunalnog otpada.

Tokom dana vikenda, u subotu 18. aprila i nedelju 19. aprila, ekipe „Gradske čistoće“ biće pozicionirane, na startu i cilju trke, kao i na svim okrepnim stanicama gde će takmičari moći da se osveže vodom. Na tim lokacijama ekipe „Čistoće“ nakon prolaska takmičara, prikupljaće odbačeni reciklabilni, odnosno plastični ambalažni otpad, i transportovaće ga na Pogon za prikupljanje i promet sekundarnih sirovina „Gradske člistoće“, odnosno Pogon Otpad na Ada Huji u Višnjičkoj ulici bb, gde će biti sortiran, presovan, baliran i pripremljen za predaju licenciranim operaterima na dalji proces reciklaže.

Ekipe „Gradske čistoće“ će, kao što to uvek čine posle velikih gradskih manifestacija, poput koncerata, novogodišnjih dočeka, prvomajskih praznika i sl., u najbržem roku očistiti javne gradske površine, kako bi izgled gradskih ulica bio vraćen u stanje pre održavanja manifestacije, a ulice spremne za saobraćaj.