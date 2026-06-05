"MAKRON GA OBOŽAVA, URSULA GA GRLI! KOGA JOŠ LAŽETE?" Haos u redovima blokadera posle susreta Vučića sa EU liderima
SCENE srdačnih pozdrava predsednika Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije nabili su pritisak blokaderima.
Mrak im pada na oči od snimaka zagrljaja predsednika Vučića u Ursule fon der Lajen, a od "bačene koske" Makronu već gube i dah.
Na mrežama su počeli i da se džapaju među sobom, pa je tako advokatica Dijana Stojković, blokaderka koja je uz Sinišu Kovačevića nominovala studente-blokadere za Nobela, uputila salvu otrovnih reči blokaderima iz redova opozicije.
- Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija - pitaju se.
Džapa su blokaderski mediji pokušali da spinuju priču o "zatečenim evropskim liderima koji će da preslišaju Vučića iza zatvorenih vrata," jer kako i sami blokaderi kažu - u te priče više niko ne veruje.
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