"MAKRON GA OBOŽAVA, URSULA GA GRLI! KOGA JOŠ LAŽETE?" Haos u redovima blokadera posle susreta Vučića sa EU liderima

SCENE srdačnih pozdrava predsednika Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije nabili su pritisak blokaderima.

Foto: Predsednistvo

Mrak im pada na oči od snimaka zagrljaja predsednika Vučića u Ursule fon der Lajen, a od "bačene koske" Makronu već gube i dah.

Na mrežama su počeli i da se džapaju među sobom, pa je tako advokatica Dijana Stojković, blokaderka koja je uz Sinišu Kovačevića nominovala studente-blokadere za Nobela, uputila salvu otrovnih reči blokaderima iz redova opozicije.

Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija? — Justicija (@Justicija993) June 5, 2026

- Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija - pitaju se.

Džapa su blokaderski mediji pokušali da spinuju priču o "zatečenim evropskim liderima koji će da preslišaju Vučića iza zatvorenih vrata," jer kako i sami blokaderi kažu - u te priče više niko ne veruje.

Evo i bugarin ekskluzivno saznaje. Ovo gutaju samo onih 9 procenata idiota koji veruju u svetu Evropsku uniju po svaku cenu! https://t.co/7QHfds6GYV pic.twitter.com/bxj40NGzvg — Justicija (@Justicija993) June 5, 2026

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