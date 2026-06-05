Politika

"MAKRON GA OBOŽAVA, URSULA GA GRLI! KOGA JOŠ LAŽETE?" Haos u redovima blokadera posle susreta Vučića sa EU liderima

В.Н.

05. 06. 2026. u 14:21

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SCENE srdačnih pozdrava predsednika Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije nabili su pritisak blokaderima.

МАКРОН ГА ОБОЖАВА, УРСУЛА ГА ГРЛИ! КОГА ЈОШ ЛАЖЕТЕ? Хаос у редовима блокадера после сусрета Вучића са ЕУ лидерима

Foto: Predsednistvo

Mrak im pada na oči od snimaka zagrljaja predsednika Vučića u Ursule fon der Lajen, a od "bačene koske" Makronu već gube i dah.

Na mrežama su počeli i da se džapaju među sobom, pa je tako advokatica Dijana Stojković, blokaderka koja je uz Sinišu Kovačevića nominovala studente-blokadere za Nobela, uputila salvu otrovnih reči blokaderima iz redova opozicije.

- Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija - pitaju se.

Džapa su blokaderski mediji pokušali da spinuju priču o "zatečenim evropskim liderima koji će da preslišaju Vučića iza zatvorenih vrata," jer kako i sami blokaderi kažu - u te priče više niko ne veruje.

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