PAO DEO PLAFONA U SPORTSKOM CENTRU "PINKI"
GLAVNI ulaz Sportskog centra "Pinki" u Zemunu zatvoren je pošto je ranije jutros pao deo plafona.
U toku je popravka nastale štete.
Majstori popravljaju deo plafona na ulazu u SC "Pinki" u Zemunu koji se rano jutros srušio.
Glavni ulaz u ovaj sportski centar je zatvoren.
(RTS)
Preporučujemo
NALOŽENA HITNA SANACIJA: Zbog obrušavanja potpornog zida na gradilištu u Kragujevcu
29. 11. 2025. u 15:20
TEŠKA NESREĆA KOD KRAGUJEVCA: Strahuje se da ima mrtvih
28. 11. 2025. u 13:30
TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Poginuo muškarac
04. 11. 2025. u 11:54
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)