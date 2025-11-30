Beograd

PAO DEO PLAFONA U SPORTSKOM CENTRU "PINKI"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 11. 2025. u 16:01

GLAVNI ulaz Sportskog centra "Pinki" u Zemunu zatvoren je pošto je ranije jutros pao deo plafona.

ПАО ДЕО ПЛАФОНА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ПИНКИ

Foto N. Skenderija

U toku je popravka nastale štete.

Majstori popravljaju deo plafona na ulazu u SC "Pinki" u Zemunu koji se rano jutros srušio.

Glavni ulaz u ovaj sportski centar je zatvoren.

(RTS)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JK POTKAČILA DUŠKA: Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju

JK POTKAČILA DUŠKA: "Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju"