Beograd

"KARNEVAL LJUBAVI": Otvaranje izložbe u sredu u zgradi opštine Vračar

Anica Klisurić

30. 11. 2025. u 17:23

U GALERIJI Gradske opštine Vračar u sredu od 19.00 časova biće otvorena izložba slika "Karneval ljubavi" autora profesora emeritusa Tomislava Đokića.

podaci Zgrada beogradske opštine Vračar, Foto N. Fifić

Postavka će biti dostupna ljubiteljima umetnosti do nedelje 14. decembra.

- Profesor Đokić rođen je 28. juna 1940. godine u Prištini. Završio je Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine, a uporedo sa naučnim radom razvijao je i svoju ljubav prema umetnosti. Završio je i umetničku školu u San Francisku.Član je ULUS i Udruženja Savremenih umetnika Džakarte u Indoneziji. Priredio je brojne kolektivne izložbe i 11 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu - saopštili su u GO Vračar.

