"KARNEVAL LJUBAVI": Otvaranje izložbe u sredu u zgradi opštine Vračar
U GALERIJI Gradske opštine Vračar u sredu od 19.00 časova biće otvorena izložba slika "Karneval ljubavi" autora profesora emeritusa Tomislava Đokića.
Postavka će biti dostupna ljubiteljima umetnosti do nedelje 14. decembra.
- Profesor Đokić rođen je 28. juna 1940. godine u Prištini. Završio je Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine, a uporedo sa naučnim radom razvijao je i svoju ljubav prema umetnosti. Završio je i umetničku školu u San Francisku.Član je ULUS i Udruženja Savremenih umetnika Džakarte u Indoneziji. Priredio je brojne kolektivne izložbe i 11 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu - saopštili su u GO Vračar.
