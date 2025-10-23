NAJEZDA BOGOMOLJKI, NEMA MESTA PANICI? Zbog promene klime namnožio se insekt koji "izaziva strah"

U Beogradu je evidentiran povećan broj bogomoljki, pa su društvene mreže preplavile fotografije i komentari o "najezdi insekta koga se svi plaše".

Foto: Printskrin/Jutjub/BBD Vajld

Međutim, nema razloga za paniku. Kako tvrdi biolog Kristijan Ovari, ova vrsta insekta je bezopasna i ne može da prenese nikakvu bolest! Vrsta bogomoljke koja se pojavila karakteristična je za naše prostore, a reč je o evropskoj bogomoljki Mantis religiosa.

- Bogomoljke ne mogu da prenesu nikakvu bolest - rekao je Ovari za Tanjug. - Suština je u tome da one munjevito hvataju plen pomoću tih prednjih ekstremiteta koji su za tu namenu i predviđeni. One su isključivo predatori i hrane se drugim životinjama, neke vrste mogu da savladaju čak i kolibrija. Zanimljiva su vrsta i razlikuju se od drugih grupa životinja.

Bogomoljke se ne hrane ljudima i ne mogu da prenesu nikakvu bolest, jedinu opasnost može da predstavlja sam strah čoveka.

Prema rečima biologa Ovarija, sve češća pojava bogomoljki posledica klimatskih promena.

- Topla leta i kratke zime koje su takođe tople, omogućavaju fauni da migrira. Nedavno je do nas došla Herodua, to je jedna azijska vrsta, koja je svoje stanište našla kod nas. Mnogo je krupnija od naše bogomoljke i nije toliko stidljiva, pa je zato ljudi češće viđaju. Uočljivija u urbanoj sredini koju naša bogomoljka izbegava - objašnjava Ovari.

Mužjak strada Dešava se da bogomoljka pojede svog mužjaka, uglavnom nakon parenja. Ovaj slučaj se dešava jer ženka dobija vredan izvor proteina za kvalitetnija jaja, a može da bude vođena i - prirodom. Ovo je jedna od mnogih poznatih, ali još uvek ne potpuno shvaćenih, neobičnih osobina bogomoljki.

Ova azijska bogomoljka, iako veća i uočljivija, nije opasna ni po ljude ni po kućne ljubimce.

Pojedini posetioci "Vrta dobre nade", ali i sugrađani, kažu da se uglavnom plaše svih insekata. Kada ljudi vide insekte u prostoru u kom žive, prirodna reakcija je da ih izbace napolje.

Strah da je u toku najezda bogomoljki, Ovari obeshrabruje i kaže da je zapravo reč o uobičajenoj pojavi, odnosno, migraciji životinjske vrste.

- Interesantno je da je došlo do klimatske promene i jedna vrsta koja do tada nije bila tipična za naše krajeve jer nije mogla da preživi te hladne zime, sada se prosto nastanila jer joj uslovi životne sredine pogoduju. Naravno, pošto nema prirodnih predatora, ona je u ekspanziji, a sa druge strane, ono što je bitno, ta vrsta je mnogo veća i lakše se uočava - kaže Ovari.

Različita narodna verovanja U NARODU postoje različita verovanja vezana za ovu vrstu životinje poput "ne valja ubiti bogomoljku", jer se veruje se da će onaj ko to uradi imati nesreću ili bolest u kući. Ljudi su govorili i da je "greh ubiti molitvenicu", jer "ona se Bogu moli", što dolazi od njenog karakterističnog položaja prednjih nogu koji liči na molitvu. S druge strane, u drugim narodnim predanjima i simbolici u pojedinim krajevima Balkana i Evrope bogomoljka je simbol mudrosti, strpljenja i duhovnosti. U Aziji se veruje da donosi ravnotežu i unutrašnji mir onome ko je vidi. U hrišćanskoj simbolici, zbog položaja nalik molitvi, smatra se znakom pobožnosti i pokajanja.

Ovaj insekt je koristan, jede komarce, muve i druge štetne insekte, a njihova prisutnost znači da ekosistem funkcioniše. Stručnjaci apeluju i da se bogomoljke ne ubijaju.

- Bogomoljka nije bauk - iako može da izgleda zastrašujuće, ona je tihi čuvar bašti, parkova i polja. Ako je sretnete - posmatrajte je, ne dirajte. Ona radi svoj posao - poručuju stručnjaci.