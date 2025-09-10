KUHINJE SVETA NA JEDNOM MESTU: Trodnevni festival hrane na zemunskom keju

NA zemunskom keju će od 12. do 14. septembra biti organizovan "Zemunac - Street Food Festival".

FOTO: GO Zemun

Manifestacija će okupiti ljubitelje gastronomskih specijaliteta koji će imati priliku da uživaju u ukusima i mirisima španske, kineske, japanske, italijanske, grčke, švajcarske, korejske, američke i domaće "brze hrane". Ulaz je besplatan.

Tradicionalno, i ove godine će biti postavljeno nekoliko zona za opuštanje i dosta mesta za sedenje, a atmosferu će podići di-džejevi gradske klupske scene.

Tokom manifestacije biće organizovana i ekološka akcija prikupljanja limenki, a svi koji sakupe pet iskorišćenih pod nazivom "Svaka limenka se računa", dobiće napitak kao simboličnu nagradu za očuvanje životne sredine.