KUHINJE SVETA NA JEDNOM MESTU: Trodnevni festival hrane na zemunskom keju
NA zemunskom keju će od 12. do 14. septembra biti organizovan "Zemunac - Street Food Festival".
Manifestacija će okupiti ljubitelje gastronomskih specijaliteta koji će imati priliku da uživaju u ukusima i mirisima španske, kineske, japanske, italijanske, grčke, švajcarske, korejske, američke i domaće "brze hrane". Ulaz je besplatan.
Tradicionalno, i ove godine će biti postavljeno nekoliko zona za opuštanje i dosta mesta za sedenje, a atmosferu će podići di-džejevi gradske klupske scene.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tokom manifestacije biće organizovana i ekološka akcija prikupljanja limenki, a svi koji sakupe pet iskorišćenih pod nazivom "Svaka limenka se računa", dobiće napitak kao simboličnu nagradu za očuvanje životne sredine.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)