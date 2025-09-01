DRUŽENJE I TAKMIČENJE NA "OLIMPU": Počinju "Jagodine igre bez granica"

U SARADNjI sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Društvo za sport i rekreaciju invalida Zvezdare u utorak, 2. septembra, organizuje tradicionalne "Jagodine igre bez granica" od 10.00 na bazenu SC "Olimp".

Foto N. Fifić

Učesnicke očekuju raznovrsne discipline kao što su boćanje, pikado, stoni-tenis, sportski poligoni i precizno šutiranje, a ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, biće održane i zabavne igre u vodi.

Za sve takmičare obezbeđene su i nagrade u vidu diplome, dok će oni najuspešniji poneti medalje.

- Dođite da se družimo, takmičimo i uživamo u sportu! - poručuju organizatori.