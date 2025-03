ULTRAZVUK ZA ŽENE DO 45 GODINA: Narednih dana besplatni pregledi dojki na Kalemegdanu

NA Kalemegdanu od sutra, 7. marta, biće organizovani besplatni ultrazvučni pregledi dojki u okviru karavana "Budi hrabra, pregledaj se".

freepik

Takođe, žene mogu obaviti pregled i u sredu, 12. marta, na istom mestu. Beograđanke se mogu kontrolisati od 12.00 do 18.00, uz pauzu u periodu od 15.00 do 16.00. Prijava unapred nema, na licu mesta će se deliti brojevi u periodu od 11.30 do 12.00, nakon čega pregledi započinju po redosledu.

Pregled će biti na Carigradskom drumu, ulaz iz pravca Uzun Mirkove ulice, u posebno opremljenoj pokretnoj dijagnostičkoj kabini. Cilj inicijative je podizanje svesti o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke.

Karavan je do sada posetio više od 85 gradova širom Srbije, omogućivši besplatne ultrazvučne preglede za skoro 10.000 žena do 45 godina starosti, a kod 120 žena na vreme su otkrivene sumnjive promene.

Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke "Žena uz ženu", u saradnji sa Gradskom opštinom Stari grad je pokrovitelj ovih ultrazvučnih pregleda.

Biće sprovedeno i stručno anketiranje kako bi se prikupili podaci o navikama žena u vezi sa preventivnim pregledima, a to će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i edukacije.