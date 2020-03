Novosti Online / V.Ćirić | 10. mart 2020. 22:15 | Komentara: 0

U STAROPLANINSKIM selima Dojkinci i Rsovci, predstavljen je mobilo-informativni centar MUP. Ostarelnim gorštacima kojima ovaj pojam ama baš ništa ne znači, bilo je gotovo neverovatno kada im je rečeno da upravo u tom centru, odnosno kombiju mogu dobiti ličnu kartu, zameniti bilo koji dokumenat koji izdaje policija odnosno MUP.





To je i suština ovog mobilnog informativno centra koji je ustvari jedan kombi sa računarskom opremom i softverom.,odnosno podacima o građanima na području gde ide, a ide tamo gde ljudi iz raznih razloga nisu u situaciji da odu do policijskih kancedlarija u gradu, do neke Policijske uprave ili stanice gde se završavaju adminsirativni poslovi. Mobilni centar namenjen je upravo gorštacima u raznim delovima Srbije, starim ljudima koji su daleko od grada i koji iz ovih ili onih razloga ne mogu do grada. Osim toga, umesto da idu od šaltera do šaltera i da nakon toga traže prenoćište po gradu, sve završe za nekoliko minuta, na sred sela u kombiju koji je donacija Nemačke.





Da mi je neko pre tri dana rekao da će lična karta ili neki drugi dokumenat moći da se dobije iz kombija, rekao bih mu da je lud. Ovo je odlična ideja i mnogi planinci upravo iz raznih razloga ne mogu na vreme da zamene ličnu kartu ili neki drugi dokument u policiji. Mnogima su lična dokumenta istekla, ali ne mogu da ostave stoku ili nemaju u gradu gde da prespavaju da bi otišli i završili posao. Problem do grada je i prevoz. Autobus ide jednom nedeljno, taksisti deru, zimi se spusti kijamet pa niko nigde ne kreće i ne ide, ako ne mora i zato su ljudi u ovom kraju bez mogućnosti da na vreme zamene lična dokumenta-kaže Milan Petrović.