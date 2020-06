Novosti online | 11. jun 2020. 14:40 |

Veselin Vujović, legendarni rukometaš i trener, uvek je zanimljiv sagovornik medijima sa prostora bivše Jugoslavije.

U razgovoru za RTS Vujović je govorio kratko i o aktuelnoj društveno-političkoj situaciji u Crnoj Gori, vezanoj za sporove oko crkvenih pitanja.

- Šta bih ja mogao da vam kažem kao čovek koji se oseća Jugoslovenom, malo Makedoncem, malo Slovencem, Crnogorcem, Hrvatom, Srbinom. Rođen sam na Cetinju, oženjen sam ženom iz Šapca. Godinama su bile dve crkve gde su se u doba Božićnih praznika ložila dva badnjaka - Srpska i Crnogorska. Ja pravu istoriju ne znam. Da li je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori otela tu imovinu ili je to bilo istorijski, apsolutno ne znam. Jer ovi koji su pristalice toga da je SPC otela tu imovinu oni se za to zalažu. Ovi kažu da su to svetinje srpske koje su tu stotinama godinama i oni tako misle. Ja ne bih ulazio u tu temu", kazao je Vujović, ali i naglasio:

- Ja sam Cetinjanin, Crnogorac i ponosan sam time. Ali kako neko može da razdvoji braću? Ja ću uvek zastupati stav da sam Cetinjanin i Crnogorac, ali isto tako smatram da smo mi isti narod. Zašto je to tako, zašto se te stvari dešavaju u Crnoj Gori, neko će sigurno zbog toga platiti ili će svoje ime ukaljati na jedan jako ružan način".

On je, takođe, otkrio i da ima ponudu da nastavi trenersku karijeru, nakon što je iznenada napustio klupu Zagreba.